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Депутат Госдумы Спиридонов: замена автопарка чиновников будет происходить "плавно"

1:33
Авто

Тему автомобилей для чиновников поднял президент РФ Владимир Путин, к нему обратились представители различных ведомств с просьбами продолжить закупки автомобилей иностранного производства.

Депутат Госдумы Спиридонов: замена автопарка чиновников будет происходить "плавно"
Фото: 5koleso. ru/articles/novosti/v-poslednij-put-universal-aurus-lafet-neozhidanno-rassekretili/

Президент подчеркнул, что это неприемлемо: все представители власти должны передвигаться на отечественных машинах. Это может выглядеть скромнее, но при этом способствовать развитию нашего автопрома.

На какие автомобили, по его мнению, могут пересаживаться чиновники, рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Конечно, не всех, однако, пересадят на Aurus — машины премиального класса будут использоваться лишь высшим руководством.

Основную часть парка составят Lada, считает депутат. Возможно также вернется легендарная "Волга" в качестве представительского автомобиля. Однако он не стал уточнять, идет ли речь о возрождении старой модели или о новой отечественной сборке под знакомым брендом.

Что касается автомобилей для чиновников, то в связи с трудными временами для отечественного автопрома, поддержка через госзаказ будет очень полезной. При этом необходимо понимать, что у большинства служебных автомобилей большие пробеги и продажа автомобиля не так проста.

"Придется следить за качеством сборки, надежностью комплектующих и обслуживать технику. Замена автомобилей будет происходить плавно по мере устаревания текущего автопарка", — подчеркнул Спиридонов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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