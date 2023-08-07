ЕБА и "Автостат" анализируют автомобильный рынок России

В области продаж автомобилей в России появились контрастные статистические данные из двух известных источников: Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) и "Автостата". Агентства используют разные методики, что приводит к расхождениям в цифрах.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Конкурирующие подходы к анализу данных

"Автостат" известен своими отчётами о продажах легковых автомобилей, в первую очередь зарегистрированных в органах ГИБДД. Примечательно, что это агентство не включает в свои расчёты продажи лёгких коммерческих автомобилей. Европейская бизнес-ассоциация, напротив, придерживается комплексного подхода, учитывая продажи как легковых, так и лёгких коммерческих автомобилей на основе данных о поставках клиентам. Кроме того, последние обновления статистики EBA теперь включают данные о первых регистрациях автомобилей конкретных марок.

Июль стал знаменательным месяцем для российского автомобильного рынка: в это время произошёл существенный всплеск продаж. По сравнению с предыдущим годом продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,7 раза. Этот показатель стал самым высоким за последние полтора года: всего было продано 95,7 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с июнем 2023 года этот показатель увеличился на 16%.

Среди заметных результатов следует отметить, что 49% проданных в июле автомобилей пришлось на три доминирующие марки: Lada — 29% рынка и 27,4 тыс. проданных автомобилей; Chery — 11% рынка и 10,7 тыс. продаж; Geely — 9% рынка и 8,8 тыс. проданных автомобилей.

В десятку ведущих брендов по объему продаж входят разные производители, в том числе четыре китайские марки: Haval, Changan, Omoda и Exeed (две последние входят в состав компании Chery). Кроме того, в первую десятку вошли две корейские марки — Kia и Hyundai, а также японская марка Toyota. Интересно, что Kia, Hyundai и Toyota официально не распространяют и не продают свои автомобили на российском рынке.

Если рассматривать продажи по конкретным моделям автомобилей, то в пятёрку бестселлеров июля вошли Lada Granta, Lada Vesta, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Geely Coolray.

По данным "Автостата", за семь месяцев 2023 года в России было продано 497,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интерпретации рыночных тенденций

ЕБА представляет альтернативную точку зрения, объединяя данные представителей марок и официальных импортёров, а также опираясь на статистику первичной регистрации "Автостата". Отличительной особенностью отчета ЕБА является также комплексное включение в анализ как легковых, так и лёгких коммерческих автомобилей.

Данные ЕБА представляют собой две разные цифры. Если опираться на данные представителей марок и официальных импортеров, то в июле российский автомобильный рынок продемонстрировал впечатляющий рост на 63%, достигнув 52,8 тыс. проданных единиц. Однако за семь месяцев рынок сократился на 9,6% и составил 333,6 тыс. единиц. Напротив, если рассматривать данные по первичной регистрации автомобилей, то в июле наблюдался рост продаж на 144,7%, что составило 100,3 тыс. единиц. За период с января по июль рост составил 22,8% и достиг 528,6 тыс. единиц.

Эволюция автомобилей-бестселлеров

Рейтинг самых продаваемых автомобилей, составленный ЕБА, дает интересные результаты. В пятерку лидеров вошли три модели Lada (Granta, Niva и Vesta) и две "китайские" модели — Haval Jolion и Haval F7. В списке 25 лучших, по версии ЕБА, отсутствует статистика продаж Chery (и аффилированных с ней марок), Geely и ряда других марок в связи с переходом на квартальную отчетность.

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