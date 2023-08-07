Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Подмосковье пятилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи
Взрыв в турецком порту произошел в элеваторе
32-летняя Настя Ивлеева сообщила о расставании с спорткаром Lamborgini
СКР просит арестовать водителя, который пьяным сбил насмерть ребенка в Москве
Момент взрыва в турецком порту Дериндже попал на камеры
Президент Индонезии позже объявит решение о присоединении к БРИКС
Туркмения выступила за отмену смертной казни в будущем во всём мире
Два комбайнёра подорвались на мине в Белгородской области
Мэр Дериндже допустил, что причиной взрыва в порту могла стать халатность

ЕБА и "Автостат" анализируют автомобильный рынок России

Авто

В области продаж автомобилей в России появились контрастные статистические данные из двух известных источников: Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) и "Автостата". Агентства используют разные методики, что приводит к расхождениям в цифрах.

ЕБА и "Автостат" анализируют автомобильный рынок России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Конкурирующие подходы к анализу данных

"Автостат" известен своими отчётами о продажах легковых автомобилей, в первую очередь зарегистрированных в органах ГИБДД. Примечательно, что это агентство не включает в свои расчёты продажи лёгких коммерческих автомобилей. Европейская бизнес-ассоциация, напротив, придерживается комплексного подхода, учитывая продажи как легковых, так и лёгких коммерческих автомобилей на основе данных о поставках клиентам. Кроме того, последние обновления статистики EBA теперь включают данные о первых регистрациях автомобилей конкретных марок.

Июль стал знаменательным месяцем для российского автомобильного рынка: в это время произошёл существенный всплеск продаж. По сравнению с предыдущим годом продажи новых легковых автомобилей в России выросли в 2,7 раза. Этот показатель стал самым высоким за последние полтора года: всего было продано 95,7 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с июнем 2023 года этот показатель увеличился на 16%.

Среди заметных результатов следует отметить, что 49% проданных в июле автомобилей пришлось на три доминирующие марки: Lada — 29% рынка и 27,4 тыс. проданных автомобилей; Chery — 11% рынка и 10,7 тыс. продаж; Geely — 9% рынка и 8,8 тыс. проданных автомобилей.

В десятку ведущих брендов по объему продаж входят разные производители, в том числе четыре китайские марки: Haval, Changan, Omoda и Exeed (две последние входят в состав компании Chery). Кроме того, в первую десятку вошли две корейские марки — Kia и Hyundai, а также японская марка Toyota. Интересно, что Kia, Hyundai и Toyota официально не распространяют и не продают свои автомобили на российском рынке.

Если рассматривать продажи по конкретным моделям автомобилей, то в пятёрку бестселлеров июля вошли Lada Granta, Lada Vesta, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Geely Coolray.

По данным "Автостата", за семь месяцев 2023 года в России было продано 497,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интерпретации рыночных тенденций

ЕБА представляет альтернативную точку зрения, объединяя данные представителей марок и официальных импортёров, а также опираясь на статистику первичной регистрации "Автостата". Отличительной особенностью отчета ЕБА является также комплексное включение в анализ как легковых, так и лёгких коммерческих автомобилей.

Данные ЕБА представляют собой две разные цифры. Если опираться на данные представителей марок и официальных импортеров, то в июле российский автомобильный рынок продемонстрировал впечатляющий рост на 63%, достигнув 52,8 тыс. проданных единиц. Однако за семь месяцев рынок сократился на 9,6% и составил 333,6 тыс. единиц. Напротив, если рассматривать данные по первичной регистрации автомобилей, то в июле наблюдался рост продаж на 144,7%, что составило 100,3 тыс. единиц. За период с января по июль рост составил 22,8% и достиг 528,6 тыс. единиц.

Эволюция автомобилей-бестселлеров

Рейтинг самых продаваемых автомобилей, составленный ЕБА, дает интересные результаты. В пятерку лидеров вошли три модели Lada (Granta, Niva и Vesta) и две "китайские" модели — Haval Jolion и Haval F7. В списке 25 лучших, по версии ЕБА, отсутствует статистика продаж Chery (и аффилированных с ней марок), Geely и ряда других марок в связи с переходом на квартальную отчетность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

С чем связан рост продаж автомобилей? | Курс дня
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье

В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.

Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 15-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Лобода и Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе
"Твоя трагедия и боль": Проклова рассказала о жертвах Мирошниченко ради карьеры
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Почему отношения Украины и Польши ухудшились
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Киевский режим проявил неуважение к монументу "Родина-мать". Это наказывается свыше
Последние материалы
Полиция обнаружила тело режиссёра Светланы Джимбиновой в её квартире в Москве
ЕБА и "Автостат" анализируют автомобильный рынок России
Зеленский: Киев не собирался и не собирается переносить конфликт на территорию России
Яндекс запустил определитель нежелательных номеров в WhatsApp* и Viber
Европейская валюта окажется под угрозой рецессии в 2024 году
ВСУ методично разрушают мосты в Крым. Почему мосты через Днепр невредимы?
Мать "челябинского маньяка" Ческидова устроила скандал в храме, где раньше работала
Украина продолжает продавать России титановое сырье через посредников
WSJ: главная проблема Киева — невозможность производить собственные боеприпасы
В Архангельской области водолазы обнаружили погибших мужчину и юношу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников