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Тенденция роста покупок автозапчастей через интернет в России

3:08
Авто

В последнее время среди российских автовладельцев наблюдается тенденция к приобретению автозапчастей через Интернет. Вместо того чтобы полагаться на традиционные методы, автовладельцы берут дело в свои руки: ищут необходимые детали и привозят их в сервисные центры для установки.

Тенденция роста покупок автозапчастей через интернет в России
Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Резкий рост продаж автозапчастей на "Авито"

По данным популярной онлайн-площадки "Avito", в первом полугодии 2023 года спрос на автозапчасти для распространенных марок автомобилей вырос в два раза. Такой всплеск спроса тесно связан с ростом стоимости запчастей и снижением курса российского рубля по отношению к доллару и евро. Однако вместе с ростом цен увеличилось и предложение как "санкционных" запчастей, так и попавших под санкции.

Увеличение оборота автозапчастей и расходных материалов

По оценкам "Авизо", за полгода оборот автозапчастей и расходных материалов увеличился на четверть. Большая часть продаж — 57% — приходится на новые запасные части.

Популярные марки автомобилей и их запчасти

Среди наиболее востребованных автозапчастей значительное увеличение спроса наблюдается на запчасти для автомобилей Lada — рост в 3,2 раза. За ними следуют Toyota и Volkswagen с темпами роста в 2,2 раза. Однако заметен всплеск интереса к китайским маркам Zotye и Haval, темпы роста которых составили 4 и 3,5 раза соответственно.

Среди наиболее популярных товаров, которые ищут в Интернете, — кузова автомобилей, электроника, оптика, двигатели и их компоненты, а также детали подвески.

Рост популярности самостоятельного подбора автозапчастей

Сервисные центры отмечают растущую тенденцию, когда многие россияне самостоятельно подбирают и привозят комплектующие, несмотря на то, что некоторые ремонтные мастерские отказываются от такой практики. Аналогичные детали стали более распространенными, и в настоящее время на них приходится лишь четверть покупок, в то время как до 2022 года этот показатель составлял 40%.

Гарантии наличия, несмотря на проблемы с поставками

Несмотря на сложности, связанные с поставками запчастей, сервисные центры подтверждают наличие на складе большинства часто требуемых деталей. Хотя некоторые детали могут потребовать ожидания в течение нескольких дней, это касается в основном новых и редких компонентов.

Экономическое влияние на обслуживание автомобилей

Между тем все больше россиян вынуждены экономить на обслуживании своего автомобиля. По данным недавнего опроса, 31% автовладельцев отметили увеличение своих расходов на 15-20%. В результате многие стали откладывать мелкий ремонт, а почти четверти пришлось отказаться от ежедневных поездок на автомобиле.

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КАК НЕ КУПИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ? 5 Способов во время санкций
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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