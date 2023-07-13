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Рост спроса на доступные мотоциклы в России: Азиатские бренды лидируют в продажах

2:44
Авто

В последнее время в России наблюдается значительный всплеск спроса на доступные мотоциклы. Количество новых покупок мотоциклов в стране уже превысило показатели всего 2022 года. Продажи двухколесной техники выросли более чем на 60% и достигли 15 305 единиц. Интересно, что если раньше российские покупатели склонялись к европейским и японским мотоциклам, то в этом году наблюдается смещение доминирования продаж в сторону недорогих азиатских и отечественных мотоциклов. Примечательно, что только в Москве за первое полугодие этого года было продано около двух тысяч единиц мототехники.

Рост спроса на доступные мотоциклы в России: Азиатские бренды лидируют в продажах
Фото: vk.com

Предпочтение мотоциклов Regulmoto

В этом году российские потребители преимущественно приобретают мотоциклы китайской компании Regulmoto. На сегодняшний день в стране куплено 2026 мотоциклов этой марки. Благодаря резкому росту спроса китайская марка улучшила свои показатели продаж на впечатляющие 93,7% по сравнению с предыдущим годом.

Мотоциклы Bajaj: Второе место по спросу

Второй по популярности среди российских покупателей мотоциклов является индийская компания Bajaj. Спрос на мотоциклы Bajaj увеличился на 11,1%. Всего за полгода в стране было приобретено 1668 мотоциклов этой марки.

Гоночные мотоциклы: Рост популярности отечественных брендов

Третье место в рейтинге продаж занимает российская марка Racer motorcycles. Всего было продано 1 604 единицы мотоциклов Racer, что свидетельствует о значительном росте продаж — 3 045%. Такой резкий рост продаж свидетельствует о растущей популярности отечественных марок среди российских потребителей.

Показатели продаж в регионах

С начала 2023 года в Москве было приобретено 1 972 мотоцикла. За ней следуют Московская и Свердловская области с показателями продаж 1 404 и 917 единиц соответственно. Кроме того, значительный спрос на мотоциклы наблюдается в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Китайские альтернативы мотоциклам "Урал"

В начале июня в России появились китайские альтернативы мотоциклам "Урал", укомплектованные мотоколясками. Эти мотоциклы мощностью 68 л. с. стоят от 1,3 млн. рублей. 

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В России рекордно вырос спрос на новые мотоциклы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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