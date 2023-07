Ford Performance представляет Mustang Dark Horse R перед дебютом 27 июля

Your browser does not support the audio element.

После открытия Meta компания Ford присоединилась к числу примерно 30 млн. новых пользователей, которые быстро зарегистрировались в приложении для социальных сетей Threads в течение первых 24 часов.

В сопроводительной надписи Ford гордо заявил: "Нитки стали первыми!". Мы знали об этом варианте уже почти год, поскольку Ford Performance манила нас разработкой целого ряда из шести "Мустангов", ориентированных на трек. Среди них — версии GT3, GT4, NASCAR и NHRA Factory X. Кроме того, в модельный ряд вошли Dark Horse S для обычных любителей трек-дней и Dark Horse R для самых преданных поклонников трека.

Dark Horse S имеет много общих черт со своим уличным аналогом. Рассчитанная на "энтузиастов трек-дней выходного дня", она избавлена от несущественных компонентов и отделки. Вместо подвески MagneRide, установленной на стандартном Dark Horse, здесь используются амортизаторы Multimatic DSSV.

Кроме того, он оснащен передним сплиттером, модернизированными тормозами, регулировками высоты и развала-схождения, буксировочными крюками и регулируемым задним крылом. Внутри кабины водителя ожидает защитный каркас, соответствующий требованиям FIA, оконные сетки, гоночное сиденье с ремнями безопасности, выключатель электропитания, система пожаротушения, дисплей телеметрии и минималистичный интерфейс управления такими функциями, как свет, стеклоочистители и ограничитель скорости на пит-лейн.

Модель R очень похожа на свой аналог S, но была специально "разработана для гонок". В частности, в ней применено шасси с шовной сваркой для повышения жесткости и топливный элемент для увеличения запаса хода. Кроме того, автомобиль оснащен легкими гоночными колесными дисками Ford Performance, отличающимися от уличных вариантов S.

Dark Horse R оснащается 5,0-литровым двигателем Coyote V8, мощность которого, как ожидается, составит около 500 л. с. и 418 фунт-фут крутящего момента, что соответствует мощности стандартной модели. Хотя Ford подтвердил омологацию Dark Horse R для участия в гонках, конкретная гоночная серия пока не раскрывается. Отметьте в своем календаре 27 июля, чтобы узнать подробности. Переведено с помощью www. DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

