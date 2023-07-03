Mazda CX-9 больше не будет выпускаться после 2023 модельного года

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Судьба любимого CX-9 была предрешена в тот момент, когда мы мельком увидели Mazda CX-90 2024 года. Mazda уже дала понять, что CX-9 и CX-90 не будут сосуществовать, как CX-5 и CX-50, оставив нас в недоумении, как долго еще будет существовать CX-9. Наконец-то автопроизводитель дал ответ на этот вопрос. Всего в 78 словах Mazda объявила, что CX-9 будет снят с производства в конце 2023 модельного года.

Фото: https://www. velocityjournal. com/journal/2023/mazda/37285/pictures.html

У Mazda CX-9 был впечатляющий путь в качестве трехрядного семейного автомобиля. С момента своего дебюта в качестве модели 2007 года она неизменно демонстрировала высокие показатели продаж. С самого начала он был хорошо принят и получил одобрение критиков, хотя так и не стал крупным продавцом. В 2007 году дилерам удалось продать 25 566 единиц в США. Однако продажи постепенно снижались, опустившись ниже 20 000 единиц по мере приближения к концу срока эксплуатации первого поколения внедорожника. Однако со вторым поколением модели ситуация изменилась к лучшему. CX-9 приобрел большую популярность, его продажи выросли даже в сложные 2020 и 2021 годы.

К радости покупателей, Mazda решила не сокращать модельный ряд в последний год выпуска CX-9. Несмотря на то, что начальная комплектация Sport распрощалась с моделью в начале 2023 года, в продаже все еще есть пять комплектаций. Кроме того, новая начальная комплектация CX-9 Touring предлагает больше оборудования, улучшая общий пакет.

Несмотря на свои недостатки, такие как ограниченный третий ряд и грузовое пространство по сравнению с другими автомобилями в своем сегменте, а также дизайн интерьера, который начал показывать свой возраст, CX-9 никогда не переставал быть предпочтительным выбором водителя. Благодаря спокойному салону, комфортной езде, отзывчивой управляемости и точному рулевому управлению, вождение CX-9 всегда доставляло удовольствие.

Однако CX-90 выходит на новый уровень. Он может похвастаться восхитительным рядным шестицилиндровым двигателем, доступным в двух вариантах мощности, изысканным интерьером, превосходной динамикой вождения, более высокой тяговой мощностью и начальной ценой, которая всего на 745 долларов больше, чем у его семилетнего собрата CX-9.

Mazda не сообщила, как долго дилеры будут иметь в наличии CX-9, так что если вы рассматривали возможность его приобретения, имейте в виду, что время истекает.

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