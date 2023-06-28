Бывший босс Audi осужден за мошенничество в скандале с дизельными выбросами

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Важным событием стало то, что Руперт Стадлер, бывший генеральный директор Audi, был признан виновным в мошенничестве в связи со скандалом с выбросами дизельного топлива, который потряс автомобильную промышленность. Стадлер, высокопоставленный руководитель, замешанный в скандале, был осужден за причастность к использованию незаконного программного обеспечения для манипулирования тестами на выбросы.

Немецкий суд приговорил Штадлера к условному тюремному заключению сроком на 21 месяц и обязал его выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов), причем часть штрафа будет направлена благотворительным организациям. Этот приговор был вынесен в результате соглашения между юридической командой Стадлера, судьей и прокурорами после его признания вины в прошлом месяце.

Как бывший глава люксового подразделения Volkswagen, Штадлер признал свой проступок и выразил раскаяние в неспособности предотвратить продажу автомобилей с завышенными выбросами даже после того, как скандал стал достоянием гласности.

Окружной суд Мюнхена также приговорил к условному тюремному заключению и штрафам Вольфганга Хатца, бывшего руководителя отдела разработки двигателей, и Джованни П., бывшего инженера Audi, полное имя которого не разглашается по соображениям конфиденциальности. Обоих обвинили в том, что они следили за тем, чтобы дизельные двигатели соответствовали нормам выбросов во время испытаний, при этом пренебрегали соблюдением требований на дороге, чтобы сократить расходы. Прокуроры изначально выступали против соглашения о признании вины с Хатцем. Вполне вероятно, что вердикты будут обжалованы.

В апреле суд закрыл отдельное дело в отношении четвертого обвиняемого, который дал показания в пользу обвинения, и обязал его выплатить штраф.

Этот судебный процесс знаменует собой первое уголовное разбирательство, завершенное в Германии в связи со скандалом с выбросами дизельного топлива.

Штадлеру были предъявлены обвинения в мошенничестве и фальшивой сертификации со стороны прокуратуры, которая утверждала, что он разрешал продажу автомобилей, оснащенных поддельным программным обеспечением, даже после того, как Агентство по охране окружающей среды США разоблачило мошенничество в Volkswagen и Audi в сентябре 2015 года.

В 2018 году Стадлер был задержан на четыре месяца. После своего освобождения 60-летний мужчина подал в отставку со своего поста руководителя Audi и члена правления Volkswagen. С тех пор он выплатил компании около 4,1 миллиона евро в качестве компенсации за невыполнение своих надзорных обязанностей.

Мартину Винтеркорну, тогдашнему начальнику Штадлера и бывшему генеральному директору Volkswagen, были предъявлены обвинения властями как США, так и Германии. Однако Германия, как правило, не выдает своих граждан странам, не входящим в Европейский союз, в результате чего судебное разбирательство в Германии против Винтеркорна застопорилось. В настоящее время в Брауншвейге рассматриваются еще четыре дела против бывших менеджеров VW.

Лоран Лафлер, пресс-секретарь Мюнхенского суда, заявил, что признание Штадлером вины наряду с существенными доказательствами, представленными в ходе судебного разбирательства, может иметь последствия для других дел.

Дизельный скандал нанес Volkswagen ущерб в виде штрафов и расчетов на сумму более 30 миллиардов долларов и привел к тюремному заключению двух руководителей в США. Это также побудило всю автомобильную промышленность отказаться от использования дизельных двигателей, на долю которых ранее приходилось почти половина европейского автомобильного рынка, и способствовало ускоренному внедрению электромобилей.

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Дизельный скандал: бывшего главу Audi приговорили к условному сроку и денежному штрафу