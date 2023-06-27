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Hennessey HP1000 доводит мощность Cadillac CT5-V Blackwing до 1000 л.с.

3:30
Авто

Компания Hennessey Performance представила модернизацию HPE для Cadillac CTS-V, увеличив его мощность с обычных 640 л. с. и 630 фунт-фут крутящего момента до ошеломляющих 1000 л. с. и 966 фунт-фут. Теперь, с выпуском CT5-V Blackwing, который использует тот же двигатель, Hennessey снова применил свою магию. На этот раз он называется H1000 и имеет те же умопомрачительные показатели в 1 000 л. с. и 966 фунт-фут. Кроме того, для тех, кто ищет более скромные характеристики, есть альтернативный вариант с 850 л. с. и 830 фунт-фут.

Примечательным аспектом новой модели является то, что Hennessey сохранил возможность установки механической коробки передач, которая была опцией для оригинального седана CTS-V. В отличие от своего предшественника, который оснащался исключительно десятиступенчатым автоматом, CT5-V Blackwing предлагает выбор между десятиступенчатым автоматом и шестиступенчатой механической коробкой передач. Компания Hennessey не ограничила обновление H1000 только автоматическими вариантами седана.

По словам Hennessey, трансмиссия осталась нетронутой в автомобилях с механической коробкой передач, и они сохранили такие функции, как трюки ЭБУ, включая переключение без подъема.

Это означает, что CT5-V Blackwing в настоящее время не только является самым мощным спортивным седаном, доступным с завода, но и единственным претендентом в этой категории, предлагающим механическую коробку передач. С обновлением H1000 водители получат доступ к дополнительным 332 лошадиным силам и 307 фунт-фут крутящего момента, что позволит им получить еще более захватывающие характеристики.

Усовершенствования 6,2-литрового двигателя V8 повторяют предыдущую модернизацию и включают в себя такие изменения, как портированные головки цилиндров, модернизированные впускные и выпускные клапаны, улучшенные подъемники и толкатели, увеличенные теплообменники, длиннотрубные коллекторы из нержавеющей стали и увеличенный нагнетатель.

Hennessey утверждает, что эти усовершенствования приводят к впечатляющим показателям: время разгона 0-100 км/ч составляет примерно 2,5 секунды, четверть мили проезжается за 10,1 секунды, а максимальная скорость превышает заявленные Cadillac 321 км/ч.

Хотя компания Hennessey не раскрыла цену на обновление H1000, мы можем обратиться к прошлому. Для проданных версий CTS-V пакет HPE1000 добавил 65 000 долларов к цене базового седана. Поэтому потенциальным покупателям следует ожидать аналогичной надбавки или, возможно, немного большей стоимости. Однако есть хорошие новости относительно гарантии: она была продлена с одного года и 12 000 миль для HPE1000 до двух лет и 24 000 миль для обновления H1000. Начало производства запланировано на август.

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1000 HP CTS-V by Hennessey Performance // Sights and Sounds!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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