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2024 Kia K5 получает крошечное обновление, соответственно крошечное повышение цены

3:41
Авто

Хотим сообщить об одном интересном изменении: сиденья с подогревом теперь входят в стандартную комплектацию переднеприводной версии GT-Line. Это означает, что все комплектации, за исключением базовой LXS, оснащаются подогревом или вентиляцией передних сидений.

Прошло три года с тех пор, как Kia переименовала среднеразмерный седан Optima в K5, а мы все еще размышляем над решением бренда. В 2022 году дилеры Kia успешно продали 60 756 единиц, что составляет примерно 20% от количества Toyota Camrys, проданных за тот же период. Хотя этот показатель не дотягивает до продаж Altima, которые составили 43%, это все равно впечатляющая цифра.

Kia относится к K5 так, как будто это скрытая жемчужина, которую можно обнаружить только через секретное меню. Мы не можем не заметить подавляющее присутствие Chevrolet Corvettes по сравнению с K5, и даже не будем вдаваться в подробности внимания, уделяемого Hyundai Sonata.

Обратите внимание, что в 2023 году в середине года цена была повышена на 200 долларов, а стоимость доставки увеличилась на 30 долларов. В перспективе до 2024 года изменения MSRP составят $100 для всех комплектаций, кроме GT-Line, которая подорожает на $200. Ниже приведены цены, включая сбор за пункт назначения в размере $1 125:

  • LXS: $26 515
  • GT-Line: $28 015
  • GT-Line AWD: $29 615
  • EX: $30 415
  • GT: $32 915

Все комплектации, кроме GT, оснащены турбированным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 л. с. и крутящим моментом 195 фунт-фут. Мощность плавно передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Эти комплектации достигают впечатляющей комбинированной топливной эффективности в 31 милю на галлон. В GT-Line AWD комбинированная топливная эффективность составляет 28 миль на галлон.

С другой стороны, GT может похвастаться турбированным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который обеспечивает бодрящую мощность 290 лошадиных сил и 311 фунт-фут крутящего момента в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. GT достигает комбинированной топливной эффективности 27 mpg.

Каждая комплектация этого высоко оцененного седана оснащена множеством удобных и безопасных функций. Система помощи при движении по полосе, система следования по полосе, система предотвращения столкновений при движении задним ходом и система предотвращения столкновений в слепых зонах входят в стандартную комплектацию всех комплектаций, обеспечивая ваше спокойствие на дороге.

Кроме того, во всех комплектациях вы найдете восьмидюймовый сенсорный информационно-развлекательный дисплей, совместимость с Android Auto и Apple CarPlay, поддержку двух устройств Bluetooth, двухзонный климат-контроль, дистанционный бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. K5 — это действительно замечательный седан, в котором гармонично сочетаются комфорт, инновации и производительность.

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New 2024 KIA K5 facelift - First Look
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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