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Предстоящее программное обеспечение для iPhone iOS 17 может идентифицировать предупреждающие огни и символы приборной панели

2:09
Авто

"Что означает лампочка "check engine", Siri?"

Предстоящее программное обеспечение для iPhone iOS 17 может идентифицировать предупреждающие огни и символы приборной панели
Фото: https://www.carsomesg.com/

Большинство автолюбителей уже знакомы со значением этого индикатора. Однако многие водители остаются в неведении.

Хотя Siri не водит машину и не имеет прав, предстоящее обновление программного обеспечения на телефонах Apple iPhone позволит ей/ему (эй, "Эй!" скоро исчезнет) разъяснить пользователям Apple значение предупреждающей лампочки (хотя она и не объяснит суть проблемы).

Если говорить более подробно, программа под названием Image Search захватит изображение лампочки на приборной панели и направит его на соответствующий веб-сайт для идентификации. Важно отметить, что программа не предоставит диагноз или способ устранения предполагаемой проблемы. Вы можете сделать это самостоятельно.

В настоящее время разработчики программного обеспечения Apple дорабатывают функцию поиска, и ожидается, что она станет доступна пользователям iPhone после выхода грядущей операционной системы iOS 17, что, скорее всего, произойдет в сентябре, когда будет представлен iPhone следующего поколения.

При условии, что водитель имеет телефон, оснащенный камерой и подключением к Интернету для получения данных, программное обеспечение может определить различные кнопки на внутренних экранах приборной панели, а также любые светящиеся лампочки или символы. Результаты поиска будут отображены на телефоне в виде списка. Разве технология не чудесна? (В конце концов, не было же в машине руководства, объясняющего все эти лампочки и символы все эти годы).

Только на прошлой неделе Apple представила новое приложение для прослушивания музыки в автомобиле под названием SharePlay, которое позволяет любому человеку с iPhone в машине присоединиться к музыкальной сессии и добавить песни в плейлист. Теперь нет необходимости передавать один телефон по всему автомобилю, чтобы включить последние треки Foo Fighters.

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iOS 17 - скрытые функции iOS 17! Главные фишки iOS 17
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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