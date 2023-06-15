Ford, GM отмечают высокий потребительский спрос на автомобили в США

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По словам двух видных руководителей автомобильной промышленности Детройта, спрос на новые автомобили со стороны розничных и коммерческих покупателей в Соединенных Штатах превосходит ожидания. Эти позитивные замечания согласуются с благоприятным отчетом Министерства торговли США, свидетельствующим о неожиданном росте розничных продаж в мае. Потребители проявили большую склонность к приобретению автомобилей и различных других товаров.

Фото: https://www. greencarreports .com/news/1080871_electric-car-price-guide-every-2015-2016-plug-in-car-with-specs-updated

Во время конференции инвесторов Deutsche Bank финансовый директор General Motors Пол Джейкобсон выразил оптимизм, заявив: "Если спрос потребителей останется на прежнем уровне, мы могли бы превзойти наши предыдущие прогнозы по показателям этого года".

Тем временем финансовый директор Ford Джон Лоулер подтвердил в отдельном интервью на конференции, что "потребитель держится стойко". Он также подчеркнул неизменную надежность и "ценовую мощь" Ford Pro, коммерческого направления компании.

Эти заявления финансовых директоров отражают изменение настроений по сравнению с началом этого года, когда несколько экономистов и руководителей автомобильной промышленности готовились к потенциальной рецессии в Соединенных Штатах. В январе генеральный директор Tesla Илон Маск даже предсказал "серьезную рецессию" и впоследствии снизил цены на электромобили компании.

Однако с тех пор продажи автомобилей в США стабилизировались, а объемы производства восстановились, достигнув уровня, близкого к докандемическому, благодаря устранению узких мест в цепочке поставок.

Джейкобсон и Лоулер подчеркнули, что их компании продолжат реализацию инициатив по снижению затрат, которые уже привели к значительному сокращению рабочих мест в Ford и GM. Необходимость в финансировании запуска новых электромобилей, которые в настоящее время приносят меньшую прибыль, чем обычные грузовики и внедорожники с двигателями внутреннего сгорания, диктует необходимость этих мер.

Акции Ford выросли на 1,1% до 14,36 доллара во время дневных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как акции GM выросли на 1,5% до 37,93 доллара на той же бирже.

Лоулер подтвердил, что Ford ожидает продолжения роста производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания "в течение следующих нескольких лет", поскольку компания наращивает свои инвестиции и производство электромобилей. Одновременно Ford по-прежнему сосредоточен на снижении затрат на проектирование и производство на 50% для своих электромобилей второго поколения, включая преемника F-150 Lightning, который, как ожидается, будет представлен в середине 2020-х годов.

Лоулер намекнул, что Ford может последовать примеру Tesla и внедрить большие отливки днища кузова для своих электромобилей следующего поколения в рамках своих более широких усилий по сокращению расходов.

Джейкобсон заявил, что GM по-прежнему стремится сократить ежегодные операционные расходы на 2 миллиарда долларов. Поскольку GM сталкивается с растущими расходами, связанными с электромобилями, Джейкобсон подчеркнул необходимость постоянных улучшений в области снижения затрат, а не рассматривать это как разовую программу. Компания стремится культивировать культуру постоянного повышения затрат.

Оба руководителя рассказали о решениях своих компаний присоединиться к сети зарядки электромобилей Tesla и внедрить протокол зарядки NACS (Североамериканский стандарт зарядки), что приведет к экономии средств и принесет пользу их клиентам, использующим электромобили.

Джейкобсон заявил, что у GM есть возможность сотрудничать с Tesla в разработке будущих мест для зарядных устройств EV. Лоулер упомянул, что внедрение Ford стандарта зарядки Tesla не потребует дополнительных капиталовложений.

Начиная с начала 2024 года владельцы электромобилей GM и Ford получат доступ к более чем 12 000 нагнетателям Tesla по всей Северной Америке.

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