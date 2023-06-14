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Ford примет участие в "Дакаре" в январе этого года с Ranger

2:17
Авто

Компания Ford стремится пополнить свою коллекцию достижений победой в ралли "Дакар". Однако компания подходит к этому начинанию со скромным мышлением, подчеркивая важность завершения гонки и получения ценного опыта. Хотя конечной целью является победа, Ford признает, что это начальный этап их амбициозного стремления.

Ford примет участие в "Дакаре" в январе этого года с Ranger
Фото: media.ford. com/content/fordmedia/feu/en/news/2023/06/14/ford-performance-preps-to-race-ultimate-bad-ass-ranger-raptor-t1.html

Такой стратегический подход кажется разумным, учитывая, что это будет первый раз, когда уважаемая группа Ford Performance официально поддерживает участие в ралли "Дакар". Хотя региональная команда на автомобиле Ranger участвовала в ралли в 2014 году, это предприятие имеет гораздо большее значение. Кроме того, обязательства Ford выходят за рамки 2024 года, поскольку компания уже наметила планы на следующий, 2025 год.

Для предстоящего соревнования 2024 года компания Ford Performance представит модель Ranger T1+, созданную на базе уходящего грузовика. Этот грозный автомобиль будет оснащен 3,5-литровым двигателем EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом. Сотрудничая с M-Sport и Neil Woolridge Motorsport (NWM), Ford использует опыт этих команд. M-Sport, известная своим давним участием в раллийных автомобилях Ford, включая нынешний Puma HybridRally1, будет играть ключевую роль. NWM, с другой стороны, специализируется на создании рейнджеров класса T1+ для различных серий, в частности, для чемпионата Южной Африки по ралли-рейдам.

В преддверии гонки 2025 года компания Ford планирует вывести свои усилия на новый уровень. Основываясь на знаниях, полученных в ходе первого ралли, они будут работать вместе с M-Sport и NWM над созданием совершенно нового грузовика для долгожданного нового Ranger Raptor.

Тем временем, автолюбители и любители ралли могут наблюдать впечатляющие характеристики Ranger, когда он будет покорять дюны Саудовской Аравии с 5 по 19 января предстоящего года.

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Ford Is Serious about Entering the Dakar Rally and about Winning It
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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