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Nissan Sentra 2024 получит обновление стиля и новый CVT

2:36
Авто

Nissan Sentra 2024 недавно представил элегантное обновление среднего цикла, улучшив как дизайн, так и технологические характеристики.

Nissan Sentra 2024 получит обновление стиля и новый CVT
Фото: www.carscoops. com/2023/06/2024-nissan-sentra-the-same-car-just-a-little-bit-fresher/

Хотя большинство изменений носят поверхностный характер, есть и значительные механические улучшения. Nissan с гордостью представляет новую бесступенчатую трансмиссию Xtronic, заменившую прежнюю CVT. Эта модернизированная трансмиссия обеспечивает более плавное переключение передач и поддерживает систему старт/стоп на холостом ходу.

Соответственно, Nissan утверждает, что Sentra стала более экономичной. Однако конкретные цифры EPA для сравнения пока не предоставлены. Автомобиль сохранил свой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с естественным всасыванием, выдающий 149 лошадиных сил и 146 фунт-фут крутящего момента.

Наиболее заметные изменения дизайна можно наблюдать в передней части автомобиля. Каждая комплектация получила обновленную переднюю панель с новыми фарами. Более того, комплектация SV может похвастаться новыми 16-дюймовыми колесами. На прилагаемых фотографиях вы можете видеть комплектацию SR, которая получила более существенное обновление по сравнению с другими моделями. Это обновление выравнивает его с существующим стилем Altima SR.

Улучшения включают решетку радиатора V-Motion с темной отделкой, темные хромированные элементы нижней части бампера, полосу отделки в цвет кузова под решеткой радиатора, красные значки SR спереди и сзади, а также новую графику задней нижней фасции, которая визуально расширяет заднюю часть. В интерьере Sentra SR используется красно-оранжевая строчка, создающая более спортивную атмосферу. Кроме того, к выбору цветов добавился новый вариант окраски под названием Atlantic Gray.

Nissan также сделал интерьер Sentra более привлекательным. В комплектацию SV Premium теперь входят такие привлекательные функции, как камера 360 градусов, аудиосистема Bose с восемью динамиками и зеркала с сигналами поворота. В стандартное оснащение комплектации SR входит подогрев передних сидений.

По данным Nissan, обновленная Sentra поступит в дилерские центры в летний сезон. Однако обновленная информация о ценах пока недоступна.

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2024 Nissan SENTRA (130 Hp) FULL In-depth Tour & Test Drive! (Interior & Exterior)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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