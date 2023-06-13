Nissan Sentra 2024 получит обновление стиля и новый CVT

Nissan Sentra 2024 недавно представил элегантное обновление среднего цикла, улучшив как дизайн, так и технологические характеристики.
Хотя большинство изменений носят поверхностный характер, есть и значительные механические улучшения. Nissan с гордостью представляет новую бесступенчатую трансмиссию Xtronic, заменившую прежнюю CVT. Эта модернизированная трансмиссия обеспечивает более плавное переключение передач и поддерживает систему старт/стоп на холостом ходу.
Соответственно, Nissan утверждает, что Sentra стала более экономичной. Однако конкретные цифры EPA для сравнения пока не предоставлены. Автомобиль сохранил свой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с естественным всасыванием, выдающий 149 лошадиных сил и 146 фунт-фут крутящего момента.
Наиболее заметные изменения дизайна можно наблюдать в передней части автомобиля. Каждая комплектация получила обновленную переднюю панель с новыми фарами. Более того, комплектация SV может похвастаться новыми 16-дюймовыми колесами. На прилагаемых фотографиях вы можете видеть комплектацию SR, которая получила более существенное обновление по сравнению с другими моделями. Это обновление выравнивает его с существующим стилем Altima SR.
Улучшения включают решетку радиатора V-Motion с темной отделкой, темные хромированные элементы нижней части бампера, полосу отделки в цвет кузова под решеткой радиатора, красные значки SR спереди и сзади, а также новую графику задней нижней фасции, которая визуально расширяет заднюю часть. В интерьере Sentra SR используется красно-оранжевая строчка, создающая более спортивную атмосферу. Кроме того, к выбору цветов добавился новый вариант окраски под названием Atlantic Gray.
Nissan также сделал интерьер Sentra более привлекательным. В комплектацию SV Premium теперь входят такие привлекательные функции, как камера 360 градусов, аудиосистема Bose с восемью динамиками и зеркала с сигналами поворота. В стандартное оснащение комплектации SR входит подогрев передних сидений.
По данным Nissan, обновленная Sentra поступит в дилерские центры в летний сезон. Однако обновленная информация о ценах пока недоступна.
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