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GM, Samsung SDI построят завод по производству аккумуляторов

3:40
Авто

General Motors и Samsung SDI объявили о своих планах по строительству завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей (EV) в штате Индиана с предполагаемым объемом инвестиций более 3 миллиардов долларов. Этот современный завод должен начать работу в 2026 году и, по прогнозам, создаст около 1700 рабочих мест, как подтвердил губернатор штата Индиана во вторник.

GM, Samsung SDI построят завод по производству аккумуляторов
Фото: https://www. motorauthority .com/news/1136417_new-company-powerco-to-be-responsible-for-vw-group-batteries

Ранее в апреле две компании заявили о своем намерении сотрудничать в создании совместного предприятия по производству батарей для электромобилей в США, не уточнив при этом точное местоположение.

В январе агентство Reuters сообщило, что GM решила не продолжать строительство четвертого завода по производству батарей в США вместе с LG Energy Solution в штате Индиана. Однако было высказано предположение, что GM все же может выбрать строительство аккумуляторного завода в Индиане с другим партнером.

Совместный завод GM и Samsung SDI, расположенный недалеко от Нью-Карлайла, штат Индиана, будет иметь годовую производственную мощность 30 гигаватт-часов (ГВтч). Оно будет специализироваться на производстве высоконикелевых призматических и цилиндрических аккумуляторных элементов, стремясь выпускать продукцию высочайшей безопасности и качества.

Генеральный директор Samsung SDI Юнхо Чой подчеркнул важность закрепления Индианы в качестве стратегического места, наряду с GM, чтобы помочь Соединенным Штатам перейти к эре, в которой доминируют электромобили.

В прошлом году Министерство энергетики США завершило выделение кредита в размере $2,5 млрд. совместному предприятию GM-LG Energy Ultium Cells LLC. В настоящее время компании строят завод стоимостью 2,6 млрд долларов в Мичигане, который должен начать работу в 2024 году, после создания завода в Огайо и продолжающегося строительства в Теннесси.

У GM амбициозные планы по производству электромобилей в Северной Америке. К середине 2024 года они планируют производить 400 000 электромобилей, с целью дальнейшего увеличения мощностей до 1 миллиона единиц в год в регионе к 2025 году. Учитывая растущий спрос на электромобили, GM, по сообщениям, рассматривает возможность строительства еще как минимум двух заводов по производству электромобилей в дополнение к первоначальным четырем.

В апреле совместное предприятие GM LG Ohio подверглось критике со стороны президента United Auto Workers Шона Фейна и сенатора США Берни Сандерса. Они выразили обеспокоенность по поводу более низкой заработной платы рабочих по сравнению с сотрудниками сборочного завода, несмотря на значительные налоговые льготы, предоставляемые правительством США.

Профсоюз United Auto Workers пока не поддержал кандидатуру президента Джо Байдена на второй срок из-за оговорок по поводу политики EV. Во время визита президента Байдена в Samsung в Южной Корее в прошлом году он призвал компании сотрудничать с членами американских профсоюзов и подчеркнул важность коллективных переговоров с американскими профсоюзами для укрепления совместных предприятий, участвующих в производстве батарей для электромобилей.

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Производство Li-ion аккумуляторов и батарей в России / Экскурсия на завод АО Энергия Елец
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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