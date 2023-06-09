Глава АвтоВАЗа Соколов назвал стоимость нового премиального автомобиля Lada Aura

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о стоимости нового автомобиля премиального класса Lada Aura. По его словам, цена машины будет выше двух миллионов рублей.

Фото: 627400. ru/different/lada-vesta-signature-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Об этом глава компании заявил на встрече с журналистами в кулуарах выставки в Сочи.

Он объяснил, что цена машины будет понятна после изучения платёжеспособного спроса и определения объёмов производства. И, скорее всего, будет даже существенно выше двух миллионов рублей.

В пресс-службе компании "АвтоВАЗ" уточнили, что салон нового удлинённого автомобиля на базе модели Vesta — Lada Aura выполнен из натуральной кожи российского производства.

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