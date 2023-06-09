Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о стоимости нового автомобиля премиального класса Lada Aura. По его словам, цена машины будет выше двух миллионов рублей.
Об этом глава компании заявил на встрече с журналистами в кулуарах выставки в Сочи.
Он объяснил, что цена машины будет понятна после изучения платёжеспособного спроса и определения объёмов производства. И, скорее всего, будет даже существенно выше двух миллионов рублей.
В пресс-службе компании "АвтоВАЗ" уточнили, что салон нового удлинённого автомобиля на базе модели Vesta — Lada Aura выполнен из натуральной кожи российского производства.
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