Автоэксперт: "Автовазу" потребуется пять лет, чтобы создать автомобиль с нуля

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Даже такому гиганту как ВАЗ потребуется лет пять, а то и больше, чтобы с нуля создать автомобиль. Рынок потребителей ждать не хочет. Так прокомментировал Pravda.Ru новость о том, что "Автоваз" начнёт в июне выпуск нового кроссовера LADA X-cross 5 на бывшем заводе Nissan автомобильный эксперт, главный редактор радио "Автодор" Антон Чуйкин.

Он отметил, это чрезвычайно затратное предприятие. Поэтому единственный вариант представить сейчас быстро новую модель — взять готовую конструкцию и наладить у себя её сборку.

"И так, на самом деле, было всегда. Вспомним, что примерно с этого "Автоваз" начинал в 1970 году, так же начинался ГАЗ ещё 40 годами ранее, с этого начинали даже многие другие мировые компании. Поэтому это вопрос целесообразности и времени", — объяснил собеседник издания.

Эксперт напомнил, что свои авто в России тоже производили, но они были в другом классе.

"У ВАЗа традиционно автомобили его собственные как, например, "Гранта" и относительно близкая к ней "Веста" — это всё-таки доступный сегмент. Они работали традиционно в понятном для себя сегменте рынка. Конечно, были свои разработки на протяжении многих лет, но просто не во всех классах. Поэтому сейчас чтобы эти классы заполнить моделями, работают с партнёрами, берут их конструкции, заключают соглашения, организуют сборку у нас под своими шильдиками чужой модели — даже не совсем бейдж-инжиниринг, но что-то близкое, практика, которая в мире достаточно сильно распространена", — заключил Чуйкин.

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