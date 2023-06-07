Лучшие подержанные электромобили в России

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Электромобили приобрели значительную популярность в России, и все большее число россиян предпочитают продавать свои электромобили. Фактически, количество объявлений о продаже подержанных электромобилей за последний год увеличилось более чем в два раза. В этой статье мы представим рейтинг самых популярных подержанных электромобилей в России, основанный на статистике Avito Auto, и изучим растущий рынок электромобилей в стране.

Фото: flickr. com

1. Nissan Leaf: Лидер на рынке подержанных автомобилей

Nissan Leaf стал самым востребованным подержанным электромобилем в России, заняв значительную долю рынка в 22,8% в своем сегменте. При средней цене в 720 000 рублей Nissan Leaf предлагает доступную точку входа в мир электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объявлений о продаже подержанных аккумуляторных автомобилей выросло на впечатляющие 133,5%.

2. Tesla Model 3: символ роскоши и производительности

Второе место в рейтинге занимает Tesla Model 3, известная своим сочетанием роскоши и высоких технических характеристик. При средней цене в 3,59 миллиона рублей Model 3 занимает 6,9% рынка подержанных электромобилей. Сильная репутация бренда Tesla и передовые технологии делают Model 3 востребованным выбором среди российских покупателей.

3. Volkswagen ID.4: баланс практичности и эффективности

Volkswagen ID.4 занимает третью позицию в рейтинге с долей рынка 4,9% и средней ценой 3,6 миллиона рублей. Этот электрический внедорожник предлагает сочетание практичности и эффективности, привлекательное для тех, кто ищет универсальный и экологичный автомобиль. Приверженность Volkswagen к электрической мобильности очевидна в растущей популярности ID.4 на рынке подержанных автомобилей.

Другие лучшие варианты на рынке подержанных электромобилей

Помимо трех ведущих моделей, еще несколько электромобилей завоевали популярность на российском рынке. К ним относятся Zeekr 1, Tesla Model Y, Volkswagen ID.6 Crozz, Tesla Model S, Hongqi E-HS9, Tesla Model X и BMW iX. Каждая из этих моделей обладает уникальными свойствами и характеристиками, удовлетворяя разнообразные предпочтения покупателей.

Региональные тенденции в продажах подержанных электромобилей

Большинство подержанных электромобилей продается в Москве и Московской области — 26,2% от всех объявлений. Среди других регионов-лидеров по объему продаж — Приморский край (17,7%), Амурская область (6,4%), Краснодарский край (6%) и Новосибирская область (4,7%). Эти регионы демонстрируют растущий интерес к электромобилям и подчеркивают необходимость развития инфраструктуры за пределами крупных мегаполисов.

Проблемы, препятствующие более широкому внедрению электромобилей

Несмотря на растущую доступность электромобилей, недавний опрос, проведенный среди 1 500 российских граждан в возрасте 18 лет и старше, показал, что около 60% респондентов не решаются рассматривать электрические или гибридные автомобили. Их опасения в основном связаны с предполагаемыми сложностями поездок на дальние расстояния и сомнениями в полной безопасности "зеленых" транспортных средств.

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Электромобили в Москве. Отчет о проделанной работе.