Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Volvo EX30 получит вариант Cross Country в следующем году
Продажи автомобилей Москвич растут
Автомобили УАЗ планируют расширение производства в Гане
Smotrim: туристам из РФ рассказали, за что в Египте грозят аресты и штрафы
Военкор Сладков – о боях в Запорожье: киевский режим собирает погибших и отходит
Нейросеть ChaGPT рассказала, какие решения приняла бы на посту президента государства
Гаджиев: без Сёмина "Локомотив" болтает из стороны в сторону
Российский сенатор Пушков: Саудовская Аравия и Иран нанесли разрушительный удар по политике США
Представляем новую Lada Granta Drive Active: Цена, характеристики и уникальный дизайн

Лучшие подержанные электромобили в России

3:57
Авто

Электромобили приобрели значительную популярность в России, и все большее число россиян предпочитают продавать свои электромобили. Фактически, количество объявлений о продаже подержанных электромобилей за последний год увеличилось более чем в два раза. В этой статье мы представим рейтинг самых популярных подержанных электромобилей в России, основанный на статистике Avito Auto, и изучим растущий рынок электромобилей в стране.

Лучшие подержанные электромобили в России
Фото: flickr. com

1. Nissan Leaf: Лидер на рынке подержанных автомобилей

Nissan Leaf стал самым востребованным подержанным электромобилем в России, заняв значительную долю рынка в 22,8% в своем сегменте. При средней цене в 720 000 рублей Nissan Leaf предлагает доступную точку входа в мир электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объявлений о продаже подержанных аккумуляторных автомобилей выросло на впечатляющие 133,5%.

2. Tesla Model 3: символ роскоши и производительности

Второе место в рейтинге занимает Tesla Model 3, известная своим сочетанием роскоши и высоких технических характеристик. При средней цене в 3,59 миллиона рублей Model 3 занимает 6,9% рынка подержанных электромобилей. Сильная репутация бренда Tesla и передовые технологии делают Model 3 востребованным выбором среди российских покупателей.

3. Volkswagen ID.4: баланс практичности и эффективности

Volkswagen ID.4 занимает третью позицию в рейтинге с долей рынка 4,9% и средней ценой 3,6 миллиона рублей. Этот электрический внедорожник предлагает сочетание практичности и эффективности, привлекательное для тех, кто ищет универсальный и экологичный автомобиль. Приверженность Volkswagen к электрической мобильности очевидна в растущей популярности ID.4 на рынке подержанных автомобилей.

Другие лучшие варианты на рынке подержанных электромобилей

Помимо трех ведущих моделей, еще несколько электромобилей завоевали популярность на российском рынке. К ним относятся Zeekr 1, Tesla Model Y, Volkswagen ID.6 Crozz, Tesla Model S, Hongqi E-HS9, Tesla Model X и BMW iX. Каждая из этих моделей обладает уникальными свойствами и характеристиками, удовлетворяя разнообразные предпочтения покупателей.

Региональные тенденции в продажах подержанных электромобилей

Большинство подержанных электромобилей продается в Москве и Московской области — 26,2% от всех объявлений. Среди других регионов-лидеров по объему продаж — Приморский край (17,7%), Амурская область (6,4%), Краснодарский край (6%) и Новосибирская область (4,7%). Эти регионы демонстрируют растущий интерес к электромобилям и подчеркивают необходимость развития инфраструктуры за пределами крупных мегаполисов.

Проблемы, препятствующие более широкому внедрению электромобилей

Несмотря на растущую доступность электромобилей, недавний опрос, проведенный среди 1 500 российских граждан в возрасте 18 лет и старше, показал, что около 60% респондентов не решаются рассматривать электрические или гибридные автомобили. Их опасения в основном связаны с предполагаемыми сложностями поездок на дальние расстояния и сомнениями в полной безопасности "зеленых" транспортных средств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Электромобили в Москве. Отчет о проделанной работе.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным

Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.

Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
Последние материалы
Гаджиев: без Сёмина "Локомотив" болтает из стороны в сторону
Российский сенатор Пушков: Саудовская Аравия и Иран нанесли разрушительный удар по политике США
Вскрылся обман украинского СМИ, пытавшегося очернить Россию по поводу "подрыва ГЭС" при помощи старого фото
Представляем новую Lada Granta Drive Active: Цена, характеристики и уникальный дизайн
В Тюменской области школьник спас малыша из реки: "Был по шею в ледяной воде"
Диетолог Соломатина: Ежедневный суп необязателен, можно обойтись
Российский "Автотор" расширяет сборку модели BAIC X55 в Калининграде
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Лучшие подержанные электромобили в России
Полковник Залесский оценил работу генерала Теплинского на фоне наступления ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников