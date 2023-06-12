На какие стуки в моторе можно годами не обращать внимания

Владельцы автомобилей часто боятся появления стука в двигателе, поскольку он предвещает неминуемые финансовые расходы. Эти расходы обычно проявляются в виде обширного ремонта двигателя или, в тяжелых случаях, полной замены всего двигателя.

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Тем не менее, опираясь на богатый опыт эксплуатации автомобилей различных марок, моделей и годов выпуска, становится очевидным, что не каждый случай стука двигателя требует апокалиптического сценария для двигателя. В некоторых ситуациях автомобилисты, несмотря на специфические звуки, доносящиеся из блока цилиндров, продолжают эксплуатировать свои автомобили в течение длительного времени, не нуждаясь в капитальном ремонте.

Одна из категорий сравнительно доброкачественных стуков, о которых стоит упомянуть, — это стуки, возникающие в результате "удара поршня". Это явление возникает, когда поршень завершает движение вверх и начинает движение вниз. В исправном двигателе этот процесс происходит в полной тишине. Однако в подержанном двигателе звуки, возникающие при стуке поршня, скорее всего, вызваны износом поршневых колец, в результате чего увеличиваются зазоры между поршнем и стенками цилиндра.

Если этот стук исчезает после прогрева двигателя, на него можно не обращать внимания. Когда поршень поглощает тепло, он расширяется, компенсируя износ колец. Такой двигатель может работать с увеличенными зазорами длительное время, если не подвергать его чрезмерным нагрузкам и обеспечивать качественным маслом.

Далее, существует еще один относительно безобидный, но тревожный шум, который привлекает внимание водителя — "тикающий" звук, исходящий из другой части двигателя. Этот звук издает компенсатор клапанов — механизм, работающий в сочетании с давлением в системе смазки двигателя. Его задача — обеспечить оптимальную высоту подъема клапанов. Если компенсатор клапанов издает тикающий звук исключительно во время прогрева двигателя, его можно смело игнорировать.

Это свидетельствует о небольшом износе, вызывающем недостаточное давление масла при холодном двигателе. Процесс прогрева компенсирует увеличенные зазоры, позволяя клапанному компенсатору работать бесшумно. О замене следует задуматься только в том случае, если шум сохраняется даже после того, как двигатель достиг рабочей температуры.

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