МВД РФ утверждён список неисправностей, с которыми запрещается эксплуатация автомобилей

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

МВД РФ проинформировало о принятии постановления с дополненным списком перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатировать транспортные средства.

Фото: pto-shop. ru/equipment_for_cars/5-lucsih-kolonok-20-sm-dla-avto.html

"Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", — сказано на сайте МВД РФ.

В постановлении кабмина перечислены обновлённые и детализированные требования, касающиеся рулевого управления, тормозных систем, двигателя, внешних световых приборов.

Помимо автомобилей, перечислены обновлённые требования к автобусам. В частности, отныне не будет допускаться их эксплуатация, если пол в салоне имеет разрушения или сквозную коррозию. То же самое относится и к специальным и специализированным транспортным средствам.

Кроме того, ведомство конкретизировало способы выявления неисправностей автотранспорта, под которыми теперь подразумевается визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования.

Постановление правительства РФ, конкретизирующее и детализирующее перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.