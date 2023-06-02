МВД РФ проинформировало о принятии постановления с дополненным списком перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатировать транспортные средства.
"Правительством Российской Федерации принято постановление, вносящее изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", — сказано на сайте МВД РФ.
В постановлении кабмина перечислены обновлённые и детализированные требования, касающиеся рулевого управления, тормозных систем, двигателя, внешних световых приборов.
Помимо автомобилей, перечислены обновлённые требования к автобусам. В частности, отныне не будет допускаться их эксплуатация, если пол в салоне имеет разрушения или сквозную коррозию. То же самое относится и к специальным и специализированным транспортным средствам.
Кроме того, ведомство конкретизировало способы выявления неисправностей автотранспорта, под которыми теперь подразумевается визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования.
Постановление правительства РФ, конкретизирующее и детализирующее перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.
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