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Авто

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Эксперт: новые нормы для авто пойдут только на пользу

С декабря по февраль владельцам легковушек и лёгких грузовиков запретят ездить на летней резине, а с июня по август — на шипованной. Также запретят применять в фарах источники света, класс которых не соответствует "предусмотренному в эксплуатационной документации".

А о том, справедливы ли с эти нововведения и можно в законе что-то выделить, в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

"На самом деле, из наиболее радикального, наверное, наиболее важного сейчас — это, конечно, введение ограничения по использованию летних шин зимой и зимних шин — летом. Это вообще вопрос достаточно больной. Потому что использование шин не по сезону, как вы понимаете, сильно сказывается на итоговой аварийности на наших дорогах. Это один из признаков из общего плачевного технического состояния. Так что в этом случае, наверное, стоит рассматривать ситуацию как позитивную, — отметил аналитик.

Тем более, что в этом проекте закона указано, что регионы по своему усмотрению, исходя из особенностей: климатических, текущих, могут менять срок введения запрета на использование шипованных шин летом и летних шин зимой, подчеркнул Васильев.

По его словам, вообще использование шипованных шин летом — это достаточно большая проблема, потому что дорожные покрытия страдают очень сильно и автолюбители вынуждены из-за этого постоянно сталкиваться с большим количеством пробок, потому что дороги буквально закрываются на ремонт каждый год в одних и тех же местах.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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