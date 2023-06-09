Из-за чего автомобиль может заглохнуть после попадания в яму

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При внезапном толчке, вызвавшем пробуксовку двигателя, водитель приступает к тщательному осмотру ремня ГРМ, а также различных контактов и соединений, чтобы убедиться в их исправности. Если эти исследования не принесли результатов, единственным выходом остается вызов эвакуатора, что, конечно же, влечет за собой определенные расходы. Водитель не подозревает, что он сам может быстро решить возникшую проблему в считанные минуты.

Фото: https://static.ngs.ru/

Как правило, в таких случаях стартер работает как положено, но двигатель упорно не реагирует, что указывает на возможные проблемы с подачей топлива. Вместо того чтобы спешно решать сложную задачу по снятию заднего сиденья и извлечению топливного насоса из бака, лучше обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля.

Если среди множества предупреждающих лампочек есть символ "FPS on" или значок, напоминающий бензонасос с заметным крестиком, вы находитесь на пороге выхода из затруднительного положения.

Эти символы указывают на то, что ваш автомобиль оснащен так называемым датчиком гравитационного удара. Его назначение — автоматически отключать топливную систему в случае столкновения, тем самым существенно снижая риск возникновения пожара после аварии. Такая мера безопасности широко распространена и встречается в различных моделях автомобилей, включая Peugeot Boxer, Honda Accord, Insight и CR-V, FIAT Linea, Ford Focus, Mondeo и Taurus и многие другие.

Суть проблемы заключается в том, что не все автопроизводители тщательно калибруют чувствительность этого датчика, что со временем приводит к возможным неисправностям из-за окисления контактов. Следовательно, при наезде на глубокую выбоину возникает риск срабатывания ложной сигнализации, что приводит к остановке двигателя.

Чтобы восстановить подачу топлива, достаточно просто нажать на кнопку. Эта скрытая кнопка может находиться в различных местах, например, под капотом или под сиденьем водителя, в багажнике, под приборной панелью или рядом с местом переднего пассажира. Точное расположение зависит от конкретной марки автомобиля, поэтому необходимо обратиться к сопроводительному руководству. Если следовать этим инструкциям, двигатель легко вернется к жизни, избавив вас от необходимости вызывать эвакуатор.

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