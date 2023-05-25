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Mercedes-Maybach представляет новые S, GLS и EQS SUV Night Series

2:33
Авто

Mercedes-Maybach принимает новый облик в надежде привлечь новое поколение покупателей, которые с нетерпением ждут инновационных моделей класса люкс, работающих на электричестве. Ночная серия, новое предложение, доступное для всех трех текущих моделей Maybach, внесет заметные изменения. Версии S-Class и EQS SUV дебютируют в конце этого года, а GLS — в начале 2024 года.

Mercedes-Maybach представляет новые S, GLS и EQS SUV Night Series
Фото: www.carscoops. com/2023/05/mercedes-maybach-adds-night-series-package-to-s-class-eqs-suv-and-gls/

Хотя каждая модель Night Series имеет свои отличительные особенности, у них есть и общие элементы. Например, все они могут похвастаться темными хромированными логотипами Maybach с отделкой из розового золота, украшающими фары. Темные хромированные акценты можно найти в различных местах, которые обычно демонстрируют экстравагантные детали, включая решетку радиатора, внешнюю отделку и задние выхлопные патрубки. Не будем забывать и о колесах — они действительно замечательные. Уделите время, чтобы оценить их изысканный дизайн. И пока вы здесь, взгляните на подножки внедорожника EQS — они не менее впечатляющи.

Хотя автомобили, представленные здесь, обладают определенным единообразием, опции персонализации и варианты отделки позволят покупателям внести свой личный штрих. Сочетание черного цвета Obsidian Black и серебристого цвета Mojave Silver, как видно на изображениях, доступно для всех трех моделей. Внедорожник EQS также будет предлагаться с отделкой Obsidian Black и Manufaktur Diamond White, а S-Class может быть выполнен в различных оттенках серого, черного и белого. Что касается GLS, то он может быть окрашен в белый или черный цвет Obsidian Black.

Зайдите внутрь, и вас встретит дерево с открытыми порами с рисунком "елочка", дополненное алюминиевыми акцентами. В интерьере также присутствуют дополнительные темные хромированные элементы. В EQS SUV и GLS вы можете выбрать кожу Nappa в двухцветном сочетании Crystal White и Black Pearl или просто Black Pearl. S-Класс предлагает кожу Nappa в цвете Deep White и Black Pearl или исключительно Black Pearl.

Следите за новостями о Mercedes-Maybach S-Class и EQS SUV Night Series, а по мере приближения появления варианта GLS будет появляться все больше информации.

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Mercedes EQS SUV 2023 ночью — БЕЗУМНЫЕ ЦИФРОВЫЕ огни, ГИПЕРЭКРАН и электрический ЗВУК
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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