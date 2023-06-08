Что будет, если поставить шины не "той стороной"

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Каждый опытный водитель, проведший немало времени за рулем автомобиля, понимает, что автомобильные шины классифицируются как направленные и ненаправленные, а также симметричные и асимметричные, отличающиеся маркировкой вращения.

Фото: https://vianor-vologda.ru/

Симметричные шины обладают гибкостью, позволяющей устанавливать их в любой ориентации без ухудшения характеристик автомобиля на дороге. Поэтому шиномонтажники, занимающиеся сезонной заменой шин в октябре-ноябре и марте-мае, обычно считают, что все без исключения шины симметричны. Однако очень важно задуматься о последствиях такой точки зрения.

Теория, лежащая в основе этого процесса, проста и однозначна: симметричные шины могут быть установлены на любое колесо в любом направлении, в то время как несимметричные шины оснащены четкими индикаторами "снаружи" и "внутри".

При визуальном осмотре автомобиля можно воспринимать только внешнюю сторону, которая соответствует наружной стороне шины. На направленных шинах всегда присутствует стрелка, обозначающая направление вращения колеса, и надпись "Rotation". Хотя эти маркировки не кажутся замысловатыми или сложными, они часто запутываются в пылу замены шин, что в конечном итоге приводит к серьезным последствиям для водителей.

Производители шин недвусмысленно предупреждают, что неправильный монтаж шин может существенно повлиять на ходовые качества автомобиля. На практике это означает, что автомобилем становится значительно труднее управлять, появляется неустойчивость, повышенная чувствительность к дорожным условиям, склонность не слушаться руля, что требует постоянной корректировки.

В таких условиях управление автомобилем, особенно на автомагистралях, становится не только опасным, но и довольно сложным. Кроме того, необходимо учитывать увеличение расхода топлива, дополнительную нагрузку на подвеску и трансмиссию, а также ускоренный износ шин, сопутствующий таким авариям.

Если вы случайно не обратили внимания на замену шин и обнаружили ошибку только после начала поездки, ответ однозначен: необходимо срочно вернуться в шиномонтажную мастерскую для устранения неисправности. Продолжать эксплуатацию автомобиля в таких условиях не только нежелательно, но и, как уже говорилось, крайне опасно. Возникают ли трудности при обнаружении такой проблемы? Нет, она становится очевидной, когда одновременно ухудшается работа подвески и рулевого управления.

В отношении запасного колеса и других экстренных ситуаций возникает логичный вопрос: что делать, если оно является единственным доступным вариантом, а в России обычно не принято держать запасные шины на случай непредвиденных обстоятельств? В таких случаях добраться до ближайшей шиномонтажной станции можно на любом доступном колесе.

Однако при этом необходимо соблюдать осторожность, предельную концентрацию, ограничить скорость до 60 км/ч и включить аварийные огни. Почему? Очень важно оповестить всех окружающих участников дорожного движения о подобной неисправности.

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