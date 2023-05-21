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Почему необходимо ставить машину с АКПП на ручник на парковке

Авто

Задумывались ли вы когда-нибудь о назначении "ручного тормоза" в автомобилях с автоматической коробкой передач? Он может показаться излишним, учитывая, что для предотвращения движения автомобиля можно просто перевести селектор коробки передач в режим "Парковка".

Почему необходимо ставить машину с АКПП на ручник на парковке
Фото: https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2018/12/04/1_park700.jpg

Однако ручной тормоз выполняет важную функцию, связанную со вторичным валом автоматической коробки передач. Когда передача находится в положении "P", небольшой штифт фиксирует вал, но он не рассчитан на значительные нагрузки. На ровной поверхности это не представляет особой проблемы, но при парковке на склоне нагрузка на этот хрупкий компонент становится чрезмерной, и возможная поломка может привести к непредсказуемому движению автомобиля.

Для борьбы с этим рекомендуется при парковке использовать ручной тормоз вместе с режимом Parking. При этом задействуется стандартная тормозная система, способная выдерживать большие нагрузки. Хотя иногда стояночный тормоз может использовать собственные тормозные механизмы, их расположение может быть различным. Как правило, стояночный тормоз блокирует задние колеса, хотя в некоторых случаях блокируются и передние, как это наблюдается в практике Citroën. В классических полноприводных автомобилях механизм стояночного тормоза располагается на карданном валу.

Еще один недостаток ручного тормоза — склонность тормозных колодок к замерзанию и блокировке колес во время длительной зимней стоянки, особенно на автомобилях с передним приводом. Если вы столкнулись с ситуацией, когда задние колеса отказываются катиться после начала движения, полезный прием — "протащить" их по участку дороги с хорошим сцеплением. Это часто оказывается эффективным. Если колеса по-прежнему сопротивляются вращению, можно использовать различные неровности дороги для их разблокировки. Контакт с такими неровностями резко увеличивает нагрузку на колесо, что приводит к разблокировке замерзшего ручного тормоза.

Более того, ручной тормоз обладает интересной способностью влиять на характеристики рулевого управления, когда передние колеса теряют сцепление с дорогой во время поворота, и водитель изо всех сил пытается направить автомобиль в нужную сторону. Однако это относится именно к переднеприводным автомобилям, оснащенным обычным ручным тормозом. Как только передние колеса начинают скользить, автомобиль становится практически неуправляемым, что делает попытки исправить ситуацию с помощью педали газа, тормозов или рулевого управления неэффективными. В таких сценариях ручной тормоз становится единственной возможностью, позволяя изменить положение автомобиля, перенаправив переднюю часть из поворота. Впоследствии контроль можно восстановить, используя педаль газа.

Для выполнения этого маневра возьмитесь правой рукой за рычаг ручного тормоза, нажмите большим пальцем на кнопку разблокировки и с силой потяните рычаг на себя. В результате задний мост сдвинется в сторону. Выровняв автомобиль в нужном положении, отпустите рычаг и попытайтесь вывести автомобиль из поворота с помощью акселератора. Однако стоит отметить, что этот прием не работает с электронными ручными тормозами. В современных усовершенствованных автомобилях длительное включение ручного тормоза может привести к срабатыванию штатной тормозной системы, в результате чего произойдет автоматическое экстренное торможение.

В любом случае необходимо подчеркнуть важность изучения и освоения этих методов стабилизации под руководством опытных инструкторов, а не самостоятельных попыток. Тем самым вы обеспечите более безопасное и эффективное применение этих приемов.

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Ставить или не ставить на ручник АКПП?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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