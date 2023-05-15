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Jeep отзывает некоторые модели Cheroke 2016 и 2017 годов

3:00
Авто

В 2020 году компания Fiat Chrysler America инициировала отзыв 67 248 единиц Jeep Cherokee 2014-2017 годов выпуска в США из-за проблемы с трансмиссией. Эта проблема потенциально может привести к потере мощности или к ситуации опрокидывания.

Jeep отзывает некоторые модели Cheroke 2016 и 2017 годов
Фото: www.renderhub. com/squir/jeep-grand-cherokee-srt-2016-vray

Согласно документам, представленным в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, некоторые автомобили были оснащены двухскоростным блоком передачи мощности (PTU), который допускал относительное движение между входными шлицами дифференциала и выходным валом трансмиссии. Это движение могло вызвать износ входных шлицов, что привело бы к разъединению трансмиссии и дифференциала, тем самым прекратив подачу мощности на передние колеса. Кроме того, изношенные шлицы могут препятствовать включению трансмиссией режима Park, когда автомобиль неподвижен, что может привести к откату.

Отзыв касается моделей с полным приводом, оснащенных двухступенчатой раздаточной коробкой, которая имитирует двухступенчатую раздаточную коробку, обычно устанавливаемую на грузовики и внедорожники с неполным полным приводом. Jeep называет затронутые системы "Active Drive II" или "Active Drive Lock".

Автомобили, затронутые отзывом, имели модель PTU с более прочными шлицами дифференциала. Решение для отозванных автомобилей не включало замену изношенных шлицов PTU на модернизированные версии. Вместо этого для решения проблемы было внедрено обновление программного обеспечения. Это обновление имело две функции: предупреждение водителя и переключение мощности на задние колеса при возникновении неисправности или автоматическое включение стояночного тормоза, если неисправность возникла при попытке переключения на парковку.

Интересно, что Jeep выпустил новый отзыв для подмножества участников первоначального отзыва, направленный на ту же проблему с теми же номерами деталей PTU. Однако на этот раз речь идет только о 25 980 Cherokees, и только 1% из них, как полагают, затронут проблемой PTU.

Тем не менее, этот новый отзыв расширяет предыдущую популяцию в 67 248 единиц. Формулировки, используемые в отчетах об отзывах, остались прежними, изменились только даты сборки. Отзыв 2020 года включал внедорожники, произведенные в период с 14 апреля 2014 года по 10 октября 2016 года. В отличие от этого, новый отзыв охватывает внедорожники, произведенные с 3 сентября 2015 года по 23 сентября 2016 года.

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Тест-драйв Jeep Cherokee 2014 по пересеченной местности
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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