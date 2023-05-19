Пузырьки на масляном щупе: почему это опасно для двигателя авто

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Эмульсия — это загадочное вещество, которое часто появляется на щупе или крышке маслозаливной горловины, оставляя водителей в недоумении. Она возникает, когда жидкость, не смешивающаяся со смазочным материалом, например, вода, вступает в контакт с двигателем. Источником проблемы обычно являются воздушные массы, в которых влага конденсируется из-за снижения температуры.

Фото: mavink. com/explore/Overfilled-Car-Oil

В то время как эмульсия обычно не вызывает серьезного беспокойства, пузырьки, появляющиеся при смешивании моторного масла с охлаждающей жидкостью, являются серьезной проблемой.

Эта проблема часто возникает из-за плохой герметизации прокладок блока цилиндров или микротрещин на одной из гильз цилиндров. Она также может быть вызвана "усталостью" насоса, подающего антифриз, или деформацией головки блока цилиндров. Даже теплообменники в современных автомобилях могут стать источником проблем.

Важно действовать быстро при появлении эмульсии в расширительном бачке, так как это может привести к серьезным повреждениям двигателя. Игнорирование проблемы может привести к выходу из строя клапанов, подшипников и других деталей и даже к смертельному перегреву. Простой замены жидкостей недостаточно; необходимо выявить и устранить первопричину проблемы, а также промыть двигатель и систему охлаждения, прежде чем доливать свежие жидкости.

Поэтому вместо того чтобы использовать грубые выражения, лучше как можно скорее отвезти свой автомобиль в технический центр. Этим вы сможете предотвратить дальнейшие повреждения и обеспечить сохранение автомобиля в хорошем рабочем состоянии.

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