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Балансировка колёс должна быть правильной

2:10
Авто

Весна — волнительное время года для автовладельцев, которые с нетерпением ждут возможности свободно и комфортно управлять автомобилем без снега и других зимних дорожных опасностей.

Балансировка колёс должна быть правильной
Фото: biznes-prodam. ru/properties/gotovy-biznes-shinomontazh/

Радость от того, что вы мчитесь по дороге, чувствуя ветер в волосах и солнце на коже, бесценна. Кроме того, мысль о том, что вам не придется счищать снег с автомобиля, приносит облегчение.

Летние шины — это еще один аспект, который радует автовладельцев. С тихими летними шинами езда становится более плавной и приятной. Однако процесс перехода на летние шины не всегда так прост, как кажется. Некачественный монтаж шин является распространенной причиной шатания колес, что может сделать вождение невозможным.

Наиболее распространенной причиной этой проблемы является нарушение балансировки шин. Многие автовладельцы неправильно хранят шины, что приводит к их неравномерному износу в течение шести месяцев, когда они не используются. Кроме того, колеса могут нуждаться в регулировке. Поэтому идея "просто наденьте шины и прикрутите их на место, и не пытайтесь меня ободрать, я за рулем уже 300 лет" ошибочна.

Во время балансировки шин механик может проверить состояние колеса и геометрию шины. Теоретически, любые невидимые деформации могут быть исправлены. В крайнем случае, добавление герметика может помочь колесам прослужить еще один сезон.

Очень важно очистить ступицу и диск перед их установкой. Скопления ржавчины, грязи и мусора могут затруднить плотное прилегание колеса, что может привести к проблемам во время движения.

При сезонной замене шин не забудьте поговорить с механиком о балансировке шин и попросить его очистить ступицу и диск. Кроме того, вы можете напомнить им об использовании медной смазки. Эти шаги продемонстрируют механику вашу осведомленность и обеспечат готовность вашего автомобиля к поездкам без каких-либо проблем.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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