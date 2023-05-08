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"Большой промах": Lucid публикует квартальный доход значительно ниже прогнозов

1:23
Авто

Lucid Group, производитель электромобилей (EV), сообщила о более низком, чем ожидалось, доходе за первый квартал и прогнозирует, что объем производства в 2023 году будет ниже предыдущего прогноза.

"Большой промах": Lucid публикует квартальный доход значительно ниже прогнозов
Фото: https://www.greencarreports.com/news/1134472_lucid-air-green-car-reports-best-car-to-buy-2022?amp

Компания сильно пострадала от ценовой войны, инициированной Tesla, что негативно сказалось на продажах. Lucid в основном избегала снижения цен, за исключением скидки в размере 7500 долларов на некоторые модели, купленные до 31 марта. Вместо этого компания объявила, что в марте уволит 18% сотрудников, чтобы сократить расходы.

Однако, похоже, что этих мер оказалось недостаточно, чтобы компенсировать влияние ценовой войны, так как квартальный доход составил 149,4 млн долларов по сравнению с ожидаемыми 209,9 млн долларов.

Несмотря на это, генеральный директор Питер Роулинсон заявил, что компания по-прежнему находится на пути к производству более 10 000 автомобилей в 2023 году. Lucid также объявила о планах привлечь до 7,4 млрд долларов США путем продажи акций, долговых ценных бумаг, варрантов или других предложений.

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NEW Lucid Air review
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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