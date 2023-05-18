Эксперты дают советы при покупке автомобиля за границей

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Основатель онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick. ru Сергей Пиголкин советует в первую очередь тщательно изучить российский рынок, расширив радиус поиска как минимум на 1000 километров от родного города.

Фото: https://ukrpublic.com/

Это связано с тем, что цены на одну и ту же модель могут отличаться от региона к региону даже в масс-маркете на целых 500 000 рублей, не говоря уже о премиум-сегменте.

Если вы не можете найти желаемый автомобиль в России и решили отправиться за границу, рекомендуется обратиться за помощью к надежному автоброкеру. Они следят за рынком, знают все нюансы импорта автомобилей, наконец, имеют доступ к аукционам.

Главное, не стать жертвой мошенников, которых сейчас тоже становится все больше. Независимо от выбранной вами страны, будьте смелее и ведите переговоры.

"Не просто смотрите на цены или звоните в автосалоны, чтобы уточнить их, потому что всегда есть место для переговоров", — советует Арарат Мардоян, соучредитель компаний Autodiler Universitet и Autodegustator. "Если в России нет автомобилей в наличии, то за рубежом они есть: местным дилерским центрам нужно продавать, и они готовы идти на уступки. Вы удивитесь, но в некоторых случаях цены действительно тают".

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