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Эксперты дают советы при покупке автомобиля за границей

1:22
Авто

Основатель онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick. ru Сергей Пиголкин советует в первую очередь тщательно изучить российский рынок, расширив радиус поиска как минимум на 1000 километров от родного города.

Эксперты дают советы при покупке автомобиля за границей
Фото: https://ukrpublic.com/

Это связано с тем, что цены на одну и ту же модель могут отличаться от региона к региону даже в масс-маркете на целых 500 000 рублей, не говоря уже о премиум-сегменте.

Если вы не можете найти желаемый автомобиль в России и решили отправиться за границу, рекомендуется обратиться за помощью к надежному автоброкеру. Они следят за рынком, знают все нюансы импорта автомобилей, наконец, имеют доступ к аукционам.

Главное, не стать жертвой мошенников, которых сейчас тоже становится все больше. Независимо от выбранной вами страны, будьте смелее и ведите переговоры.

"Не просто смотрите на цены или звоните в автосалоны, чтобы уточнить их, потому что всегда есть место для переговоров", — советует Арарат Мардоян, соучредитель компаний Autodiler Universitet и Autodegustator.

"Если в России нет автомобилей в наличии, то за рубежом они есть: местным дилерским центрам нужно продавать, и они готовы идти на уступки. Вы удивитесь, но в некоторых случаях цены действительно тают".

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Авто из Дубая сильно дешевле чем в России. Как привезти?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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