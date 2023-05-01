Ещё один враг автомобиля — жара: проблемы поездки на машине на юг

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Отправляясь в длительные экспедиции на юг, водители делают все возможное, чтобы их автомобили были в идеальном состоянии. Однако несмотря на все усилия, автомобили могут неожиданно ломаться, что приводит к непомерно дорогому ремонту двигателя. Давайте разберемся в распространенных причинах, которые могут привести к тому, что автомобили окажутся на свалке.

Например, во время поездки в Астрахань пыль может без труда проникнуть во впускную систему автомобиля, что приведет к значительному повреждению двигателя.

Даже если владелец заменил воздушный фильтр и правильно его установил, он мог не обратить внимания на уплотнение воздухозаборного тракта, который тянется от корпуса воздушного фильтра до головки блока цилиндров. Если там есть трещины или неплотные соединения, пыль будет просачиваться через них и вызывать быстрый износ двигателя.

Еще один враг автомобиля — жара, и использование в системе охлаждения недорогой охлаждающей жидкости может привести к катастрофе. При повышении температуры и нагрузки на двигатель южное солнце может раскалить моторный отсек. Низкокачественная охлаждающая жидкость может не только закипеть, но и загореться, причем для воспламенения автомобиля достаточно одной искры. Поэтому крайне важно не экономить на охлаждающей жидкости.

Длительные поездки, особенно по пути к желанному пляжу, также могут привести к ремонту двигателя и трансмиссии, особенно бесступенчатых трансмиссий (CVT). Длительное движение на высокой скорости может привести к закипанию рабочей жидкости, даже если она новая, и перед поездкой агрегат был очищен от продуктов износа.

Более того, некоторые двигатели могут развивать прожорливый аппетит к маслу, что приводит к сильному "масляному голоду". Наиболее уязвимые модели подвергаются наибольшему риску, даже если замена моторного масла в них производится раньше рекомендованного интервала.

Во время длительных поездок водители могут не обратить внимание на сигнальную лампочку давления масла, которая начала мигать или загорелась на приборной панели, что приведет к мгновенному отказу двигателя, если не снизить скорость и не остановить автомобиль немедленно.

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