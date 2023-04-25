Поставки запчастей "Мерседес-Бенц" возобновятся в России после приобретения компании "Автодом"

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Российский дилерский центр "Автодом" объявил о возобновлении поставок автозапчастей "Мерседес-Бенц" в стране. Это объявление последовало за завершением сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" в Московской области и официального дистрибьютора "Мерседес-Бенц Рус".

Приобретение компании "Автодом" дает ей право на предоставление услуг по техническому обслуживанию, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, автомобилей Mercedes-Benz в России, а также возобновление работы вышеупомянутых компаний и отгрузку запчастей с центрального склада. Запчасти начнут поступать в Россию в ближайшие дни.

Приобретение и планы на будущее

Теперь, когда сделка закрыта, "Автодом" рад объявить о скором возобновлении обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и возобновлении работы других компаний", — сказал генеральный директор "Автодома" Андрей Ольховский. Далее он заявил: "Сегодня всех волнует будущее завода. В ближайшее время мы сможем объявить нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Самым важным фактором для нас является сохранение рабочих мест для сотрудников".

Приобретение завода и дистрибьютора "Мерседес-Бенц Мануфактуринг Рус" сопровождалось передачей "Мерседес-Бенц Банк Рус", лизингового подразделения "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисиз Рус" и "Мерседес-Бенц Капитал Рус", которое занималось лизингом автомобилей, факторингом и страхованием.

Будущее "Автодома"

Известно, что новым партнером "Автодома" является пока еще неназванный китайский бренд. Наиболее вероятный бренд — Hongqi, принадлежащий государственному конгломерату FAW. У Hongqi есть модели, которые потенциально могут заменить Mercedes-Benz для россиян.

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