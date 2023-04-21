MG запускает плагин-гибрид в Мексике, в будущем планируется выпуск новых автомобилей

В четверг компания MG Motor объявила о выпуске подключаемого гибридного внедорожника в Мексике, где спрос на электрические и гибридные автомобили растет, несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры и высокую стоимость для местных жителей.
Гибридная модель eHS появится на дорогах Мексики наряду с двумя традиционными моделями с двигателем внутреннего сгорания.
MG Motor, которая ранее была британским брендом, а теперь принадлежит китайской компании SAIC Motor Corp, открыла свое присутствие в Мексике в 2020 году. Компания поставила перед собой цель захватить 5,5% доли мексиканского рынка в этом году.
Для достижения этой цели она планирует запустить в стране еще две модели, включая дополнительный электрический и гибридный автомобиль, в 2023 году.
По мере того, как мир движется в сторону экологичных решений в области мобильности, запуск этого подключаемого гибридного внедорожника является шагом в правильном направлении для MG Motor.
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