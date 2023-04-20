2024 Toyota Tacoma TRD Pro демонстрирует еще две новые функции

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Уже почти год мы любуемся шпионскими снимками и патентными изображениями Toyota Tacoma 2024, а также официальными тизерами, выпущенными автопроизводителем. Однако ожидание следующего поколения этого любимого среднеразмерного пикапа, которому уже девять лет, еще далеко от завершения. Тем не менее, благодаря своей странице в Instagram Toyota представила нам еще несколько снимков грядущего поколения.

Во-первых, эксперты заметили обновление на колесе TRD Pro, как показано на правой стороне фотографии выше. Это дисковый тормоз, который заменяет барабанный тормоз на задней оси. В течение многих лет Toyota приводила различные доводы в пользу барабанных тормозов, но стоит отметить, что на рынке нет ни одного малотоннажного пикапа, который бы до сих пор использовал их.

Другим примечательным дополнением является амортизатор Fox в передней части грузовика. На амортизаторе тремя строчками мелким шрифтом написано "TRD Pro", "Internal Bypass" и "QS3". Последняя часть особенно важна, потому что предстоящие блоки QS3 — это регулируемые амортизаторы от Fox, и Tacoma TRD Pro станет первым легковым автомобилем, в котором они будут использоваться. Название QS3 расшифровывается как Quick Switch 3, а небольшая ручка, расположенная под углом к амортизатору, может быть повернута в три положения.

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2020 Toyota Tacoma TRD PRO - первый обзор и тест-драйв средне размерного пикапа