Chery представит в России несколько новых гибридных моделей: Что ожидать

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Китайский автопроизводитель Chery собирается представить в России несколько гибридных автомобилей, все они будут построены на новейшей гибридной платформе третьего поколения, представленной на Шанхайском автосалоне. Компания объявила о планах представить более 10 моделей, включая седаны и кроссоверы, многие из которых уже запланированы к выпуску в России.

Средний гибрид Chery, основанный на новой архитектуре, способен разгоняться с 30 до 70 километров в час за три секунды, а с 90 до 120 километров в час — всего за 3,6 секунды.

Новая гибридная платформа Chery третьего поколения использует двигатель ACTECO пятого поколения с системой сгорания i-HEC четвертого поколения, высокоэффективным турбонаддувом и интеллектуальной системой контроля температуры.

Эффективность двигателя составляет более 44,5%, что делает его самым эффективным гибридным двигателем, доступным в настоящее время на китайском рынке.

Гибриды нового поколения будут оснащаться трехступенчатой коробкой передач DHT с девятью режимами и 11 сценариями. Средний расход топлива гибридного автомобиля составляет 4,2 литра на 100 километров, а комбинированный запас хода на полном баке и заряженной батарее — 1 400 километров.

Какие именно модели Chery будут представлены в России, пока неизвестно, но ожидается, что на российский рынок выйдут два кроссовера из нового суббренда Jaecoo, возможно, с индексами 7 и 9.

Эти модели будут продаваться в России как в дилерских центрах Omoda (к концу года их будет 100), так и самостоятельно.

Сосредоточив внимание Chery на гибридных и электрических автомобилях, компания готова возглавить автомобильную революцию в России.

Благодаря новой гибридной платформе и высокопроизводительному двигателю новые модели Chery, как ожидается, окажут значительное влияние на российский рынок, предлагая водителям надежные, энергоэффективные и экологически чистые автомобили.

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