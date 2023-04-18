Polestar 4 — это более крупный и мощный седан Polestar

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Компания Polestar объявила о предстоящем появлении Polestar 4, первого электрического седана, созданного по мотивам концепта Polestar Precept 2020 года. Polestar 5 также будет создан на основе Precept и, вероятно, будет иметь еще большее сходство с оригинальным концептом, чем 4. Передняя часть Polestar 4 имеет фирменные разделенные фары Precept и низкий заостренный нос с нижней решеткой радиатора.

Задняя часть имеет задние фонари во всю ширину кузова и длинную крышу фастбэк, которая заканчивается без заднего стекла. Несмотря на сохранение многих черт Precept, пропорции 4 несколько отличаются: он выше по высоте, короче по длине и в целом выглядит более приземистым. Тем не менее, дизайн остается потрясающим.

Внутри Polestar 4 имеет более минималистичный дизайн, чем Polestar 2. Он имеет простую, низкую приборную панель с 15,4-дюймовым информационно-развлекательным экраном в центре, работающим под управлением автомобильной ОС Android, но также совместимым с Apple CarPlay.

Водитель имеет доступ к 10,2-дюймовому дисплею приборов, а также 14,7-дюймовому head-up дисплею, который может быть изменен с белого на желтый для лучшей видимости в снежных условиях, в знак уважения к шведскому наследию компании. Отсутствие заднего стекла потребовало продления стандартной стеклянной крыши в заднюю часть автомобиля.

Вместо зеркала заднего вида установлен дисплей заднего вида, который при необходимости может показывать пассажирам, сидящим сзади. В интерьере использовано множество экологически чистых материалов, таких как переработанные пластики, винил растительного происхождения и кожа от гуманно выращенного скота.

Polestar 4 будет приводиться в движение одним или двумя электродвигателями. Базовая модель оснащается одним задним электродвигателем мощностью 268 лошадиных сил и 253 фунт-фут крутящего момента. Опциональная двухмоторная трансмиссия будет выдавать 536 лошадиных сил и 506 фунт-фут крутящего момента, позволяя автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,8 секунды.

Двухмоторный автомобиль будет иметь опцию Performance Pack с четырехпоршневыми суппортами Brembo, неуказанные обновления шасси и золотые акценты внутри и снаружи.

Polestar раскрыл подробности только об одном блоке батарей — "Long Range" на 102 кВт/ч, что указывает на то, что может быть доступна и батарея меньшей емкости. Большой блок батарей будет предлагаться для обоих вариантов двигателей, при этом запас хода одномоторной версии составит более 480 миль.

Polestar 4 также будет иметь возможность быстрой зарядки постоянным током мощностью 200 кВт и двунаправленной зарядки для питания других устройств от батареи автомобиля.

Polestar 4 поступит в продажу в Китае в ноябре этого года и будет доступен на других рынках в следующем году. Хотя цена еще не объявлена, компания Polestar заявила, что автомобиль будет стоить около 60 000 долларов.

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Polestar 4: Full Specs & Details Revealed (Battery, Range, Release Date, Power & More!)