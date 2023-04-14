RM Sotheby's выставляет на аукцион Ferrari 275 GTB/4 1967 года, принадлежащую Стиву МакКуину

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RM Sotheby's, аукционный дом старинных автомобилей, объявил о некоторых классических автомобилях, которые будут выставлены на торги во время предстоящей Недели автомобилей в Монтерее. Одним из главных событий станет Ferrari 275 GTB/4 1967 года, первоначально приобретенная актером Стивом Маккуином.

Это купе с кузовом Scaglietti- с номером шасси 10621 было поставлено Маккуину в дилерском центре в Голливуде. Он владел им более четырех лет, после чего в течение последующих десятилетий автомобиль менял владельцев и цвета окраски. Во время владения Маккуина автомобиль был окрашен в красный цвет Chianti и оснащен комплектом проволочных колес Borrani.

Позже он был перекрашен в ярко-красный цвет и попал в аварию, из-за чего несколько лет простоял на складе. В 1980-х годах автомобиль был переделан в Spyder и окрашен в желтый цвет, а в 2000-х годах покрыт серебром.

Большинство этих модификаций были сделаны до того, как стоимость старинных автомобилей начала стремительно расти. Когда стоимость 275-й модели возросла, автомобиль был отправлен в отдел Ferrari Classiche для полной реставрации до первоначального состояния. RM Sotheby's отмечает, что на восстановление автомобиля до состояния, в котором он был на момент покупки Маккуином, ушло около трех лет.

Автомобиль был восстановлен до своего первоначального красного цвета и крыши и был выставлен в официальном музее Ferrari и на других престижных мероприятиях, таких как Villa d'Este Concours d'Elegance.

Если вы заинтересованы в приобретении этого классического Ferrari, отметьте в своем календаре 18 августа 2023 года и запланируйте поездку в Монтерей, штат Калифорния. Предполагаемая цена 275 GTB/4 составляет от 5 до 7 миллионов долларов, не включая аукционные сборы.

Если эта цена слишком высока, на аукцион выставлены другие классические автомобили, например, Ferrari 365 GTB/4 1972 года, который прошел полную реставрацию в 2000 году и, как ожидается, будет продан за 2,8-3,2 миллиона долларов.

Кроме того, вы можете выставить на торги полностью отреставрированный автомобиль Lancia Aurelia B20S GT Coupe Series 4 1955 года выпуска с ожидаемой ценой продажи до 250 000 долларов.

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1967 Ferrari 275 GTB4 - Jay Leno's Garage