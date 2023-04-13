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Арнольд Шварценеггер заделывает яму в Лос-Анджелесе самостоятельно

2:01
Авто

Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии и выдающийся актер, взял дело в свои руки, когда ему надоела огромная выбоина в его районе Лос-Анджелеса. Он поделился в Твиттере видео, на котором видно, как он и его команда используют упакованный бетон для устранения выбоины в районе Брентвуд.

Арнольд Шварценеггер заделывает яму в Лос-Анджелесе самостоятельно

Шварценеггер написал в Твиттере: "Сегодня, после того как весь район был расстроен этой огромной выбоиной, которая уже несколько недель портит жизнь машинам и велосипедам, я вышел со своей командой и заделал ее".

Он добавил: "Я всегда говорю: "Давайте не будем жаловаться, давайте сделаем что-нибудь. Вот и делайте".

Пока они работали, соседка опустила стекло своей машины и выразила благодарность звезде боевиков. Шварценеггер ответил улыбкой и сказал: "Не за что". Он был одет в рабочие ботинки, кожаную куртку и солнцезащитные очки, напоминающие о его культовой роли в фильме "Терминатор".

Шварценеггер выразил недовольство состоянием выбоины, сказав: "Вы должны сделать это сами. Это безумие. Три недели я жду, когда эту дыру заделают".

По словам Дэниела Кетчелла, представителя Шварценеггера, жители Брентвуда неоднократно обращались с просьбой о ремонте после того, как зимние шторма вызвали выбоины и трещины на местных дорогах.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс недавно объявила о плане по устранению беспрецедентного количества поврежденных улиц в городе.

С 30 декабря город получил 19 692 заявки на ремонт, и по состоянию на 6 апреля бригады заделали не менее 17 549 выбоин, сообщили чиновники.

Не сразу стало ясно, была ли выбоина, которую заделал Шварценеггер, запланирована к ремонту Департаментом общественных работ, который не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Арнольд Шварценеггер попал в дтп в Калифорнии
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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