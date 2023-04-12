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FAW раскрывает цены на новые кроссоверы и лифтбеки для России

Авто

Китайский автопроизводитель FAW недавно раскрыл цены и технические характеристики своих последних моделей в России. Эти модели — кроссовер Bestune T55 и лифтбек Bestune B70, который производитель описывает как седан с кузовом типа лифтбек.

FAW раскрывает цены на новые кроссоверы и лифтбеки для России

Среднеразмерный внедорожник, который пришел на смену уходящему Bestune X40, будет продаваться в двух комплектациях, а 4,8-метровый лифтбек D-класса — в четырех. Рекомендованная розничная цена FAW Bestune T55 начинается от 2 289 000 рублей, а Bestune B70 — от 2 328 000 рублей.

Bestune T55

Обе версии кроссовера Bestune T55 оснащены 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль доступен только в переднеприводном исполнении. Базовая версия Beyond AT оснащается светодиодными фарами, люком с электроприводом, виртуальной приборной панелью и 12,3-дюймовым экраном мультимедиа. Сиденья и рулевое колесо отделаны кожей.

Второй уровень отделки, Transcend AT, добавляет панорамный люк, датчики света и дождя, электрическое сиденье водителя, камеры кругового обзора и систему предупреждения фронтального столкновения. Эта версия — единственная с подогревом передних сидений. Ее цена составляет 2 372 000 рублей.

Bestune B70

Лифтбек FAW Bestune B70 предлагается с тем же 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 лошадиных сил в паре с коробкой передач с двумя сцеплениями или с 2,0-литровым двигателем мощностью 217 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin в двух версиях высшего класса.

Версия начального уровня, AT Enjoyment, оснащается светодиодными фарами с функцией приветствия, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, кожаными сиденьями и рулевым колесом, зеркалами с электроприводом, таким же экраном мультимедиа и аудиосистемой с шестью динамиками.

В нее также входит набор ассистентов, включая систему помощи при старте на подъеме, контроль давления в шинах и многое другое. Он оснащен двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом в салон.

В заключение, FAW представляет в России новые модели, включая кроссовер Bestune T55 и лифтбек Bestune B70. Эти автомобили оснащены мощными и экономичными двигателями, современными технологиями и высококачественными материалами. Ожидается, что благодаря привлекательным ценам и разнообразным характеристикам они будут успешно конкурировать на российском рынке. 

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Китаец FAW Bestune T77 по Цене КРЕТЫ. Бестселлер Приехал? ОБЗОР.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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