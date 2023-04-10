ГАЗ требует от Volkswagen 28 млрд рублей в судебном порядке

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Иск был зарегистрирован в Нижегородском областном суде и требует взыскания средств с Volkswagen Actiengesellschaft. Хотя иск был зарегистрирован 7 апреля, о нем стало известно только 10 апреля. Причины нового иска не разглашаются, но в прошлом ГАЗ требовал от Volkswagen погасить все долги перед заводом перед тем, как покинуть Россию.

Детали иска

Согласно официальным документам, иск ГАЗа к Volkswagen Actiengesellschaft был зарегистрирован 7 апреля 2023 года. Однако исковое заявление еще не опубликовано, и причины подачи иска не раскрываются.

История между ГАЗом и Volkswagen

В начале этого месяца Нижегородский областной суд частично снял арест с активов Volkswagen в Калуге. В тот же день представители ГАЗа попросили власти проконтролировать продажу активов, принадлежащих немецкому автопроизводителю.

Возможные последствия иска

Новый иск ГАЗа против Volkswagen может иметь далеко идущие последствия для обеих компаний. Если ГАЗ добьется успеха в своем требовании к Volkswagen о выплате 28,4 млрд рублей, это может привести к финансовым трудностям для немецкого автопроизводителя. Кроме того, этот иск может еще больше ухудшить отношения между Volkswagen и российским правительством.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дизельный Свап от Volkswagen в Газель Тест-Драйв