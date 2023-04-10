ГАЗ требует от Volkswagen 28 млрд рублей в судебном порядке

Иск был зарегистрирован в Нижегородском областном суде и требует взыскания средств с Volkswagen Actiengesellschaft. Хотя иск был зарегистрирован 7 апреля, о нем стало известно только 10 апреля. Причины нового иска не разглашаются, но в прошлом ГАЗ требовал от Volkswagen погасить все долги перед заводом перед тем, как покинуть Россию.
Согласно официальным документам, иск ГАЗа к Volkswagen Actiengesellschaft был зарегистрирован 7 апреля 2023 года. Однако исковое заявление еще не опубликовано, и причины подачи иска не раскрываются.
В начале этого месяца Нижегородский областной суд частично снял арест с активов Volkswagen в Калуге. В тот же день представители ГАЗа попросили власти проконтролировать продажу активов, принадлежащих немецкому автопроизводителю.
Новый иск ГАЗа против Volkswagen может иметь далеко идущие последствия для обеих компаний. Если ГАЗ добьется успеха в своем требовании к Volkswagen о выплате 28,4 млрд рублей, это может привести к финансовым трудностям для немецкого автопроизводителя. Кроме того, этот иск может еще больше ухудшить отношения между Volkswagen и российским правительством.
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