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ГАЗ требует от Volkswagen 28 млрд рублей в судебном порядке

1:27
Авто

Иск был зарегистрирован в Нижегородском областном суде и требует взыскания средств с Volkswagen Actiengesellschaft. Хотя иск был зарегистрирован 7 апреля, о нем стало известно только 10 апреля. Причины нового иска не разглашаются, но в прошлом ГАЗ требовал от Volkswagen погасить все долги перед заводом перед тем, как покинуть Россию.

ГАЗ требует от Volkswagen 28 млрд рублей в судебном порядке

Детали иска

Согласно официальным документам, иск ГАЗа к Volkswagen Actiengesellschaft был зарегистрирован 7 апреля 2023 года. Однако исковое заявление еще не опубликовано, и причины подачи иска не раскрываются.

История между ГАЗом и Volkswagen

В начале этого месяца Нижегородский областной суд частично снял арест с активов Volkswagen в Калуге. В тот же день представители ГАЗа попросили власти проконтролировать продажу активов, принадлежащих немецкому автопроизводителю.

Возможные последствия иска

Новый иск ГАЗа против Volkswagen может иметь далеко идущие последствия для обеих компаний. Если ГАЗ добьется успеха в своем требовании к Volkswagen о выплате 28,4 млрд рублей, это может привести к финансовым трудностям для немецкого автопроизводителя. Кроме того, этот иск может еще больше ухудшить отношения между Volkswagen и российским правительством.

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Дизельный Свап от Volkswagen в Газель Тест-Драйв
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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