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Активы Volkswagen в России заморожены судом из-за спора с ГАЗом

3:19
Авто

Последним препятствием на пути годичных усилий Volkswagen по сворачиванию своей деятельности в России стало то, что российский суд заморозил все активы Volkswagen в России. Немецкий автопроизводитель, наряду с другими иностранными автопроизводителями, приостановил свою деятельность в России в прошлом году после того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против Москвы в связи с конфликтом на Украине.

Активы Volkswagen в России заморожены судом из-за спора с ГАЗом

С тех пор Volkswagen пытается продать свои российские активы, включая флагманский завод в городе Калуга, производственная мощность которого составляет 225 000 автомобилей в год и который находится в простое с марта 2022 года.

Однако российский автопроизводитель ГАЗ, с которым был заключен контракт на производство автомобилей Volkswagen на заводе в Нижнем Новгороде, попытался остановить продажу в рамках судебного процесса против немецкого автопроизводителя за нарушение контракта, как утверждает ГАЗ.

Volkswagen расторг соглашение о производстве в августе, и ГАЗ требует 15,6 миллиарда рублей ($201,3 миллиона) в качестве компенсации за расторгнутый контракт.

В судебных документах ГАЗ заявил, что попытки Volkswagen уйти с российского рынка ставят под угрозу его собственные интересы.

В понедельник российский суд согласился заморозить все активы Volkswagen в России на время рассмотрения спора с ГАЗом, свидетельствуют судебные документы. Это еще больше подрывает попытки Volkswagen свернуть свою деятельность в России.

ГАЗ отказался от комментариев, а Volkswagen и министерство промышленности России не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.

Иностранные инвесторы опасаются, что Россия может пойти на национализацию стратегических активов после введения ограничений на продажу. Согласно российскому законодательству, компании из "недружественных" стран — тех, которые ввели против России санкции — должны получить одобрение правительственной комиссии на продажу любых российских активов.

В июле прошлого года президент Владимир Путин издал указ о получении полного контроля над газовым и нефтяным проектом "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России, фактически отобрав почти 50% акций проекта у Shell и двух японских торговых компаний.

Другие ведущие западные автопроизводители покинули российский рынок. В прошлом году французская компания Renault продала свою контрольную долю в АвтоВАЗе российской государственной структуре за символическую плату в один рубль, фактически списав активы, которые ранее оценивались в 2,2 миллиарда евро (2,35 миллиарда долларов).

Российская автомобильная промышленность оказалась одной из самых пострадавших от решения России начать специальную военную операцию в феврале прошлого года. Ранее зависевший от западных инвестиций, оборудования и запчастей, объем производства автомобилей в прошлом году упал на беспрецедентные 67% до самого низкого уровня со времен распада Советского Союза. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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