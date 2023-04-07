Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"РВ": техника НАТО пылает на Бахмутском фронте, "Ланцеты" уничтожают оружие ВСУ
"РВ": ВКС РФ отвечают "умными" бомбами на удары ВСУ из HIMARS по южному фронту
Кроссоверы "Москвич 3" теперь доступны по льготным автокредитам: Подробности раскрыты
Апелляционная комиссия NASCAR поступила неправильно по отношению к Kaulig Racing
Когда $3 млн недостаточно — Koenigsegg Regera не продается на аукционе
Калужский завод Volkswagen начнет производство автомобилей Exeed
Депутаты ГД РФ Журова и Свищёв прокомментировали высказывания Кержакова о причинах отъезда из России
Конец бюджетных автомобилей Hyundai, Kia, Volkswagen и Skoda в России: Эксперты прогнозируют замену на российские и китайские автомобили
РВ: боевики ВСУ в Бахмуте сняли, как их накрывают огнём российские военные

Откроет ли Porsche следующий Rimac?

1:07
Авто

В свете впечатляющего успеха Porsche с ее 45-процентной долей в Rimac, компания уже находится в поиске следующих крупных инвестиций. Porsche объявила о своих планах выделить 250 миллионов евро, что составляет примерно 220 миллионов фунтов стерлингов или 270 миллионов долларов, на поддержку начинающих компаний.

Откроет ли Porsche следующий Rimac?

Porsche Ventures, венчурное подразделение компании, создает независимую дочернюю компанию под названием Porsche Investments Management S.A., которая будет базироваться в Люксембурге и будет заниматься достижением этой цели.

Целью является поддержка и доступ к самым передовым инновациям в области мобильности со всего мира. В настоящее время Porsche имеет "прямой интерес" примерно в 60 небольших компаниях и намерена еще больше расширить свой портфель. Судя по всему, это стратегическая инвестиционная инициатива, направленная на то, чтобы закинуть широкую сеть и создать возможности для исследований и разработок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ferrari SF90 против Rimac Nevera: ГОНКА *МИРОВОЙ РЕКОРД!!!*
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Появились видеокадры, на которых боевики ВСУ ведут огонь в Брянской области

Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.

РВ: опубликованы видеокадры со вторжением боевиков ВСУ в Брянскую область
РВ: попадание дрона "Ланцет" ВС РФ в САУ производства США отправило её командира "в полёт"
В Сеть попали эпичные кадры уничтожения САУ производства США
Козловский возвращается в Россию после критики СВО
Поляки назвали делегацию Зеленского "уродами в кроссовках"
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Ложь матери едва не погубила её собственного ребёнка
Названы истинные цели упавшего в Брянской области украинского самолёта
От запрета алкоголя на улицах до шума из машин — что возмущает немцев в России
От запрета алкоголя на улицах до шума из машин — что возмущает немцев в России
Последние материалы
Апелляционная комиссия NASCAR поступила неправильно по отношению к Kaulig Racing
Когда $3 млн недостаточно — Koenigsegg Regera не продается на аукционе
Откроет ли Porsche следующий Rimac?
Калужский завод Volkswagen начнет производство автомобилей Exeed
Депутаты ГД РФ Журова и Свищёв прокомментировали высказывания Кержакова о причинах отъезда из России
Конец бюджетных автомобилей Hyundai, Kia, Volkswagen и Skoda в России: Эксперты прогнозируют замену на российские и китайские автомобили
РВ: боевики ВСУ в Бахмуте сняли, как их накрывают огнём российские военные
Haima вернется в Россию с новыми моделями летом 2023 года
Смотрите, как Tesla Cybertruck проводит испытания подвески на заводе во Фримонте
Полковник Макгрегор напомнил готовящемуся к наступлению Киеву про российские "Корнеты"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников