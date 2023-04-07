Откроет ли Porsche следующий Rimac?

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В свете впечатляющего успеха Porsche с ее 45-процентной долей в Rimac, компания уже находится в поиске следующих крупных инвестиций. Porsche объявила о своих планах выделить 250 миллионов евро, что составляет примерно 220 миллионов фунтов стерлингов или 270 миллионов долларов, на поддержку начинающих компаний.

Porsche Ventures, венчурное подразделение компании, создает независимую дочернюю компанию под названием Porsche Investments Management S.A., которая будет базироваться в Люксембурге и будет заниматься достижением этой цели.

Целью является поддержка и доступ к самым передовым инновациям в области мобильности со всего мира. В настоящее время Porsche имеет "прямой интерес" примерно в 60 небольших компаниях и намерена еще больше расширить свой портфель. Судя по всему, это стратегическая инвестиционная инициатива, направленная на то, чтобы закинуть широкую сеть и создать возможности для исследований и разработок.

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