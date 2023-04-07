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Льюис Хэмилтон и его коллекция автомобилей стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов

2:56
Авто

Льюис Хэмилтон, гонщик Формулы-1, страстно любит автомобили, и его коллекция оценивается в 13 миллионов фунтов стерлингов. Из всех автомобилей, которыми он владеет, есть один, который он любит больше всего на свете — Shelby 427 Cobra 1966 года выпуска.

Льюис Хэмилтон и его коллекция автомобилей стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов

Автомобиль стоит ошеломляющие 4 миллиона фунтов стерлингов, и когда Хэмилтон купил его 11 лет назад, он позвонил Кэрроллу Шелби, чтобы получить прямую рекомендацию. Кэрролл, который разработал Cobra 427 в 1966 году, был бывшим гонщиком, выигравшим "24 часа Ле-Мана".

Чтобы поддерживать этот редкий автомобиль в идеальном состоянии, Хэмилтон купил точную копию, которую он берет с собой в поездки вместе со своей любимой собакой Роско. Недавно Хэмилтона видели в Cobra 427 во время поездки за неделю до Гран-при Великобритании Формулы-1 2022 года в Сильверстоуне.

После смерти Кэрролла Шелби 11 лет назад стоимость Cobra 427 выросла в четыре раза, что делает ее еще более ценной вещью для Хэмилтона.

Помимо Cobra 427, в личную коллекцию автомобилей Хэмилтона входит фиолетовая Pagani Zonda стоимостью 1,6 миллиона фунтов стерлингов, которая была построена для него на заказ.

Его часто можно увидеть в красном Ferrari LaFerrari стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов, и он владеет одним из 275 выпущенных автомобилей Mercedes-AMG Project One стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов.

Для ежедневных поездок Хэмилтон использует Mercedes-AMG SLS Black стоимостью 230 тысяч фунтов стерлингов, а чтобы поддерживать связь со своей бывшей командой Формулы-1, он владеет McLaren P1 стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов. У него также есть Ford Mustang Shelby GT500 1967 года выпуска, который может стоить около £750k.

Помимо впечатляющей коллекции автомобилей, Гамильтон также владеет электрическим Mercedes-Maybach 6, Mercedes Maybach S600 стоимостью £800 тыс., мотокроссовым мотоциклом Honda CRF450RX, электрическим багги Maverick X3 и яхтой Sunseeker 90, которую он купил в 2009 году за $4 млн.

Страсть Хэмилтона к автомобилям и его впечатляющая коллекция свидетельствуют не только о его успехах на трассе, но и о его любви к искусству автомобилестроения.

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Льюис Хэмилтон – Как Живет Легендарный Гонщик и Сколько Он Зарабатывает
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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