Новый Range Rover получил противоречивую отделку Mansory

Если нынешний Land Rover Range Rover кажется вам слишком сдержанным, то у немецкого тюнера Mansory, возможно, есть решение для вас. Компания представила подборку деталей, разработанных ею для большого внедорожника, включая поразительный боди-кит, новые колеса и настройку двигателя, которая позволяет увеличить мощность.

Язык дизайна Mansory не отличается изысканностью, и последний боди-кит Range Rover заставляет головы кружиться — как в лучшую, так и в худшую сторону. Спереди он включает в себя сплиттер с крыльями, переработанную решетку радиатора с подсвеченной эмблемой и вентилируемый капот.

Расширители колесных арок позволяют расширить колею и установить 24-дюймовые колеса. В комплект кузова также входят боковые юбки, вставки, напоминающие вентиляционные отверстия, на передних дверях, спойлер, установленный на крыше, и задний диффузор. Для изготовления этих деталей использовалось углеродное волокно, что позволило сохранить низкий вес, и они доступны как по отдельности, так и в комплекте.

Mansory также предлагает настраиваемые опции для интерьера. Хотя изображения еще не доступны, тюнер утверждает, что клиенты могут внести незначительные изменения, такие как добавление деталей отделки из углеродного волокна и алюминиевых педалей или изменение дизайна салона с помощью новой кожаной обивки и различных рисунков строчки. Степень модификации зависит в основном от предпочтений и бюджета покупателя.

Стандартный 4,4-литровый V8 от BMW в Range Rover оснащен двойным турбонаддувом и развивает мощность 523 лошадиные силы и крутящий момент 553 фунт-фут. Mansory предлагает комплект тюнинга под названием PowerBox, который увеличивает эти показатели до 620 и 625, соответственно, благодаря настройке и высокопроизводительной выхлопной системе с четырьмя патрубками, интегрированными в диффузор.

Восьмицилиндровый двигатель по-прежнему приводит в движение все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Хотя невозможно отрицать привлекательность большей мощности, визуальные изменения вызовут неоднозначную реакцию — именно в этом их смысл. Однако, по сравнению с некоторыми другими проектами Mansory, изменения относительно незначительны. Например, Venatus Coupé EVO C, представленный в январе 2023 года, представляет собой Lamborghini Urus, превращенный в купе с двумя дверями, оснащенный дополнительным оборудованием и настроенный на мощность 900 лошадиных сил.

Стоимость определяется количеством опций, выбранных в контрольном списке.

