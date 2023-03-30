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Какие новые "разводки" ждут автолюбителей на автомойках

3:31
Авто

Весна, как известно, не только вызывает у российских водителей необходимость посетить шиномонтажи, но и способствует посещению автомоек. В то же время, если многие потребители уже знакомы с множеством "разводов", используемых при замене колес, то о тонкостях работы на автомойках знают далеко не все.

Какие новые "разводки" ждут автолюбителей на автомойках

Обезжиривание кузова

Российские автомойки уже давно предлагают различные покрытия, например, воск и другие химические полироли, однако, в последнее время появилась новая функция — обезжиривание кузова.

Эту услугу предлагают работники моечных комплексов тем водителям, чьи автомобили покрыты толстым слоем грязевых пятен, обычно свойственных эксплуатации в период слякоти. В принципе, это относится ко всем, кто нечасто моет свой автомобиль в зимний период.

Сотрудники автомоек считают, что обычная химия не может полностью очистить такие налеты, поэтому потребуется использование более эффективных химических средств, которые, разумеется, будут стоить дополнительных денег. Лучше всего будет обезжирить лакокрасочное покрытие кузова, что поможет гарантированно удалить въевшуюся грязь, а также защитить металл от воздействия внешних раздражителей.

Заметно, что некоторые автомойки не указывают дополнительную химию в своем прейскуранте для мытья автомобилей. В "меню" представлены только цены на услуги, которые не включают дополнительные вмешательства. Очистить машину от грязи — это единственное, что должно быть включено в стандартную услугу.

Все остальное — это просто способ выжать из клиентов больше денег. Однако, если вы захотите обработать кузов воском, который обычно стоит отдельно, вы можете это сделать. Кроме того, вы никогда не узнаете, какими химикатами на самом деле обрабатывают ваш автомобиль, и был ли он обработан вообще. Из-за этого платить за это — это выбор только для доверчивых и богатых людей.

Тип кузова оказывается другим

Кроме того, не редко сотрудники автомоек намеренно или случайно путают тип кузова машины, которая приехала в бокс. Иначе говоря, вы приводите свой автомобиль в автомойку, полагаясь на четкую цену услуг, но в конце процедуры ценник оказывается выше. Это возможно из-за того, что сотрудники ошибочно определяют тип кузова вашей машины, или же они делают это намеренно. Это происходит довольно часто.

Оказывается, что у некоторых местных автомоек размеры вашего седана могут быть завышены, или его могут рассматривать даже как премиальный. При этом обычные среднеразмерные седаны, такие как Toyota Camry или даже Ford Mondeo, могут быть отнесены к "люксовому" классу, что приведет к дополнительной плате. Аналогичная ситуация может произойти и с кроссоверами, которые по непонятным причинам могут быть названы внедорожниками или премиум-моделями.

Очередь в автомойку можно "объехать"

Однако, самым наглым методом извлечения прибыли является предложение проехать на мойку, минуя очередь. Конечно, без спроса не было бы и предложения. В этом случае, мойщики объясняют ожидающим в очереди владельцам автомобилей, что "внеочередной" клиент записался заранее. Как говорится, кто умеет вертеться, тот выживает.

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Автомойка самообслуживания ОШИБКИ автолюбителей
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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