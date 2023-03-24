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Jeep Cherokee отправляется в автомобильный закат

2:19
Авто

Jeep Cherokee, сделавший себе имя почти пятьдесят лет назад и претерпевший за эти годы несколько изменений, был удален из модельного ряда. Однако имя все равно будет использоваться, но немного по-другому.

Jeep Cherokee отправляется в автомобильный закат

Первоначально представленный как внедорожник с кузовом на раме в 1974 году, Cherokee превратился в надежный XJ, который производился с 1984 по 2001 год. Затем его заменила Liberty.

Cherokee продолжал производиться по лицензии в Китае до 2014 года, когда Jeep повторно представил это имя в своей североамериканской линейке в качестве кроссовера среднего размера. К сожалению, к этому времени Cherokee потерял часть своей привлекательности.

1 марта сборочный завод Belvidere в Иллинойсе, производивший Cherokee, был закрыт Stellantis. Были предположения, что завод может быть закрыт навсегда в зависимости от будущих переговоров с United Auto Workers.

Энтузиасты Cherokee могли увидеть конец за два месяца до этого, после того как Jeep резко сократил модельный ряд Cherokee до двух вариантов и ограничил выбор двигателей рядным четырехцилиндровым двигателем без наддува и турбодвигателем мощностью 270 лошадиных сил.

Если Cherokee вернется в той или иной форме, это, скорее всего, будет версия с нулевым уровнем выбросов, поскольку Jeep заявил, что к 2025 году он создаст электрифицированные версии всех брендов Jeep.

Несмотря на это, наследие Cherokee живет в Grand Cherokee, большом высококлассном внедорожнике, который был обновлен с использованием высокотехнологичных функций и гибридной опции с подключаемым модулем в 2022 году.

Название чероки было оспорено два года назад, когда вождь нации чероки потребовал, чтобы Jeep прекратил использовать имя племени на своих автомобилях.

Чак Хоскин-младший, главный вождь народа чероки, заявил в то время: «Я уверен, что это исходит из лучших побуждений, но это не делает нам чести, когда наше имя красуется на боку автомобиля."

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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