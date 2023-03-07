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Новый магазин автозапчастей Amazon связан с местными дилерами и автопроизводителями

3:39
Авто

Amazon запустил новый магазин автомобильных запчастей OEM, который может передавать информацию о ваших привычках кликать по телефону местному дилеру, чтобы гарантировать, что вы получите деталь, необходимую для вашего конкретного автомобиля. Новая функция позволяет клиентам находить официальные OEM-запчасти с помощью фильтров для большинства типов транспортных средств, от легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков до квадроциклов, мотоциклов и скутеров. Хитрость заключается в том, что Amazon теперь предлагает сотни тысяч запчастей и аксессуаров в сотрудничестве с местными автосалонами.

Новый магазин автозапчастей Amazon связан с местными дилерами и автопроизводителями

Новый магазин позволяет гораздо больше, чем просто продавать запчасти на Amazon и отправлять их по почте. Новый магазин автомобильных запчастей Amazon — это как посредник между тем, кому нужно найти правильный масляный фильтр, и тем, что этот фильтр лежит на полке местного дилера. По словам Amazon, новый магазин запчастей отображает "прозрачные цены на каждый товар, а также подробную информацию о товаре и соответствии непосредственно от производителей и продавцов, чтобы убедиться, что они покупают правильный товар".

По словам Amazon, сотрудничество с автопроизводителями означает, что торговые партнеры, включая дилерские центры, теперь могут предлагать скидки как местным, так и национальным клиентам. Итак, с 5-процентным купоном в руках Amazon теперь может доставить фильтр к вашей двери или ближайшему поставщику услуг, указанному прямо на странице товара. Другие варианты включают доставку в магазин, причем в некоторых случаях возможна доставка в тот же день.

В 2006 году Amazon запустил функцию Garage, позволяющую клиентам вводить информацию о своем автомобиле и фильтровать результаты покупок по его марке и модели. Amazon Garage также позволяет клиентам повторно заказывать запчасти и отслеживать рекомендации по обслуживанию. Такая персонализированная функциональность побудила Amazon сотрудничать с автопроизводителями для интеграции их поставок запчастей и местных дилеров в обновленный "Магазин".

"С 2020 года мы наблюдаем ежегодное увеличение в среднем на 20% количества автомобилей, сохраненных американскими клиентами в Amazon Garage, что свидетельствует о явном интересе клиентов к покупке запчастей и аксессуаров для своих автомобилей, подобно тому, как они покупают другие потребительские товары", — сказал Эрни Линсей, директор Amazon по автомобильному направлению, в интервью изданию Car and Driver. "Это вдохновило нас на сотрудничество с производителями комплектующих, чтобы расширить общий выбор, доступный покупателям онлайн".

Магазин комплектующих еще нуждается в доработке. Например, список брендов не включает некоторые компании, такие как Tesla и Mini. Tesla не является частью сделки Amazon, но Mini является. На самом деле, отдельный раздел Mini в настоящее время продвигается в верхней части экрана, а запчасти Mini доступны под фильтром BMW. Мы сочувствуем вам, водители Mini.

Справка:

Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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