Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал о ситуации с электромобилями в России. По словам специалиста, в РФ не пользуются ими из-за маленького количества зарядных станций.
"Если воспринимать электромобиль как игрушку, то проблем не будет возникать", — отметил эксперт, слова которого передаёт Радио 1.
Он объяснил, что зарядный комплекс можно расположить в частном доме.
Вместе с этим собеседник издания предупредил, что если машина разрядится во время пути, помочь сможет только эвакуатор. Обычный же автомобиль можно наполнить бензином, отметил Ломанов.
Ранее в Pravda.Ru объяснили, почему большие города от загрязнения спасёт лишь отказ от машин.
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