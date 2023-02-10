Автоэксперт: в России электромобили могут быть лишь игрушками

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал о ситуации с электромобилями в России. По словам специалиста, в РФ не пользуются ими из-за маленького количества зарядных станций.

"Если воспринимать электромобиль как игрушку, то проблем не будет возникать", — отметил эксперт, слова которого передаёт Радио 1.

Он объяснил, что зарядный комплекс можно расположить в частном доме.

Вместе с этим собеседник издания предупредил, что если машина разрядится во время пути, помочь сможет только эвакуатор. Обычный же автомобиль можно наполнить бензином, отметил Ломанов.

Ранее в Pravda.Ru объяснили, почему большие города от загрязнения спасёт лишь отказ от машин.