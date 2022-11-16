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Автор Сергей Лебедев

Большие города от загрязнения спасёт только сознательный отказ от автомобилей

Наука » Экология » Природа

Смогом жителей мегаполиса не удивить. Это удушливое облако тревожит нас как летом, так и зимой. Всё зависит от погодных условий. Причём, нередко смог залезает и на пригороды. Если в той же Англии начала прошлого века в рождении смога обвиняли камины и миллионы печей, которые обогревались углём, то сегодня в отравляющей наши лёгкие субстанции виноваты автомобили. Бензиновые.

Большие города от загрязнения спасёт только сознательный отказ от автомобилей

За последние тридцать лет из Москвы убрали или уничтожили десятки крупных и мелких промышленных предприятий. Но смог остался. На улицах сегодня около 4 миллионов автомобилей, которые пришли на смену сотням дымящихся промышленных труб.

"Революционеры" экологичного транспорта

Сегодня проблемой чистой природной среды, особенно в городах, озабочен весь мир. Неслучайно уже к сегодняшнему дню есть немало проектов по борьбе с автомобильной интоксикацией. Вероятно, если отжать наши лёгкие, то можно выкачать немало бензола с сажей, поверх которых растёкся жёлтый налёт соединения азота и углерода.

Очевидно, чем меньше ваш автомобиль, конечно, не без продвинутого двигателя, тем меньше он потребляет топлива и, соответственно, травит нас. В своё время рекорд ставил автомобиль "Смиль", потреблявший 3 литра на 100 километров. Швейцарская фирма "Венко" вкупе с фирмами-кузовниками взяла как опытный образец "Твинго" от французского "Рено". Кузов из полимеров, двухцилиндровый двигатель с компрессором. Но где он?

В Штатах появился "карпулинг". Для экономии (это и деньги, и стоянки) сотрудники одного предприятия могут совместно пользоваться одним автомобилем. Говорят, перспективно. Тем более, проводился эксперимент, когда на одной из платных автодорог в Лос-Анджелесе бесплатно пропускали машины, в которых ехало не менее трех пассажиров. Такие же "коммунальные" машины уже не облагают тратами на платниках в Сингапуре. Но вот во Франции такой "общак" не пошёл. Французы сослались на своё ещё отсталое воспитание.

Идеальное горючее — это газ. В 1980-х годах немало развозных машин оборудовались специальными примочками для переключения автомобиля с бензина на газ. Сжиженный газ (смесь бутана и пропана) оправдывал себя хотя бы потому, что в голубое небо выбрасывалось меньше окиси углерода и окиси азота.

Но всё опять сложно. Если в СССР не задумывались о спецоборудовании для "газовых" поездок, то, как при капитализме оказалось, это дорого. К тому же, есть проблема и с насыщением в странах газовых автозаправок. Вот так. Газ стоит копейки, а всё остальное — наоборот.

В электромобиль мангал не положишь

Скорее, к фантастике можно отнести проект американской компании "AHC" — электронную магистраль. Если уж на газ некоторые не могут раскошелиться, то что уж говорить о таком штучном товаре. Понятно, что оснащение машин бортовыми компьютерами — недешёвая вещь, плюс специальные автодороги со специальными электронными дорогами. Но если знать, что за этим проектом стояли и военно-промышленные предприятия США, можно только догадываться, о какой экологии идёт речь.

Шум двигателя и бензиновое амбре не даёт электромобиль. Правда, здесь может быть куча двигателей и, соответственно, приводов. А всё полезное пространство отдано аккумуляторам. Вы видели большие электромобили? Нет. А ведь многие предпочитают просторный салон и вместительный багажник. Куда при желании можно и мангал засунуть. Но в электромобиль не получится.

Полезный вес идёт на вес батарей, которые, как я уже говорил, везде. Да и автономность движения невелика. Можно перезарядиться, но сколько времени уйдёт на это. Так что, такие эксперименты с электромобилями, массовые, под силу только богатым мегаполисам.

Специалисты в этой области ищут выход не только в инновационных проектах, но и в области законодательства.

Предлагалось, в частности, давать зелёный свет машинам с чётными и нечётными номерами. В чётный день — едешь на авто, в нечётный — на трамвайчике. А другие предлагают ограничить поездки на машине только тремя-четырьмя часами. Да и производителям электромобилей уже пора бы делать налоговые послабления.

Но панацея от головной боли, вероятно, самый обычный велосипед. Небыстро, зато дёшево и несердито.

Например, в Гренобле преимущественное право по центральной части города отдано велосипедистам. Правда, французы и здесь пессимисты. Если велосипед — неотъемлемая часть Северной Европы, то во Франции жалуются на нехватку инженерного персонала по велосипедной части, из-за чего напряжёнка здесь с дешёвыми моделями. Да и слишком много воруют. Кстати, на последнюю причину, которая якобы становится "причиной" откладывания покупки двухколёсного друга, ссылаются и голландцы.

Конечно, за чистоту воздуха борются и трамваи, и троллейбусы. Но не забывайте и пешеходов. Например, афиняне даже возложили местному мэру лавровый венок за то, что он на законодательном уровне запретил всякое автомобильное движение в центре города.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы москва экология технологии автомобиль
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