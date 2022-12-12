Больше всего камер на дорогах в РФ установлено в Татарстане и Москве

Количество средств автоматической видеофиксации в разных регионах России за последние четыре месяца почти не изменилось.

Как сообщают "Вести Подмосковья", количество камер на дорогах является стабильным в большинстве российских областей и республик. Семёрка лидеров в плане количества средств автоматической видеофиксации уже четвёртый месяц остаётся неизменной: среди регионов РФ больше всего камер — 4 785 штук — установлено на дорогах Татарстана, после которого идёт Москва с 3 749 камерами. Замыкает тройку лидеров по числу камер Свердловская область (2 977 штук).

На четвёртой строке по количеству камер в РФ — Московская область, на пятом — Краснодарский край.

За истекшие месяцы больше всего новых камер появилось в Башкортостане — плюс 550, за которым следует Санкт-Петербург (плюс 294 камеры), и Свердловская область, в которой было установлено 272 новых камеры. Зато в Москве за это время количество камер на дорогах, наоборот, сократилось на 220 штук.