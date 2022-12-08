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У дорожных видеокамер есть скрытые функции, о которых мало кто знает

Авто

Функционал камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения намного шире, чем используемый сейчас.

У дорожных видеокамер есть скрытые функции, о которых мало кто знает

Разработчик видеокамер ГИБДД открыл секрет, почему они не применяются в РФ.

Гендиректор компании "Астралаб" (разрабатывает ПО для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин заявил, что, если необходимо, то любая из этих функций может быть включена.

Например, у камер есть опция "опасное вождение". В алгоритмы заложили элемент такого вождения — постоянные перестроения. Однако зафиксировать это можно только на протяженном участке автомобильной дороги.

Другая скрытая опция — выявление несоблюдения автовладельцами дистанции до впереди идущей машины. В правоприменительной практике РФ такого нет, однако это остается элементом скрытых функций камер, цитирует эксперта "За рулём".

Нейросеть, находящаяся в основе программирования устройств, также может классифицировать транспортные средства по их размеру, если, к примеру, для них установлен различный скоростной режим.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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