Функционал камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения намного шире, чем используемый сейчас.
Разработчик видеокамер ГИБДД открыл секрет, почему они не применяются в РФ.
Гендиректор компании "Астралаб" (разрабатывает ПО для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин заявил, что, если необходимо, то любая из этих функций может быть включена.
Например, у камер есть опция "опасное вождение". В алгоритмы заложили элемент такого вождения — постоянные перестроения. Однако зафиксировать это можно только на протяженном участке автомобильной дороги.
Другая скрытая опция — выявление несоблюдения автовладельцами дистанции до впереди идущей машины. В правоприменительной практике РФ такого нет, однако это остается элементом скрытых функций камер, цитирует эксперта "За рулём".
Нейросеть, находящаяся в основе программирования устройств, также может классифицировать транспортные средства по их размеру, если, к примеру, для них установлен различный скоростной режим.
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